FIDANZATA DI STASH, CHI È?/ Parla lui: “Ho rinunciato ad amare: non ci riesco”

“Da quando sono diventato noto ho difficoltà a mantenere la quotidianità in un rapporto sentimentale. Sia per rispetto della persona che ho accanto, sia per non farla star male, rinuncio ad avere una storia adesso”. Non c’è proprio storia, dunque: Stash dei The Kolors è single e tale resterà (almeno per un po’). L’ultima relazione importante, quella con la giornalista Carmen Fiorentino, è finita proprio a causa delle foto. Non quelle dei paparazzi, ma i selfie che le fan chiedevano a Fiordispino. “È stato questo il motivo per cui mi sono lasciato con la mia ex: non è riuscita a capire che se una ragazza mi chiede una foto, anche se sono arrabbiato, sorrido e la faccio, perché quella persona supporta il mio progetto e in quell’istante sto lavorando. È grazie a lei, a tutte le mie fan, che sto vivendo il mio sogno”, ha dichiarato al settimanale F.

Stash sull’addio alla fidanzata Carmen

Quello tra Stash e Carmen è stato un grande amore (che non rinnega). È durato 10 anni non a caso: “Il nostro amore è stato tenero e penso che lei sia una delle ragazze più in gamba che abbia mai conosciuto. Non ci siamo lasciati con rabbia, lo abbiamo fatto con molta tranquillità”. Dopo di lei non c’è stata nessun altra, se non un flirt non confermato con Rossana, l’ex di Raffaello Tonon. I due si starebbero frequentando ancora, ma il loro fidanzamento non è mai stato ufficializzato. Ora che è più maturo, Stash rivela: “A 30 anni desidero una complicità con la donna con cui non vai solo a letto, ma ci fai anche l’amore”. Le candidature sono aperte: basta che non siate troppo gelose.

