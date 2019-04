FRANCESCO E ROBY FACCHINETTI/ Un rapporto difficile: “Ma l’ho perdonato”(Domenica in)

Francesco e Roby Facchinetti accettano l’invito di Mara Venier nel salotto di Domenica in. Papà Roby si esibirà al pianoforte in alcuni dei grandi successi dei Pooh, mentre Dj Francesco lo attenderà per l’intervista sul loro rapporto e la loro vita. I due non sono mai stati più uniti di adesso. Niente a che vedere con il passato burrascoso e pieno di litigi che Francesco ha sempre descritto. Il ragazzo ribelle e scapestrato di una volta ha lasciato spazio a un padre responsabile e a un marito premuroso (per la gioia dell’ormai “nonno” Roby). Le incomprensioni, tra loro, erano in parte dovute all’assenza del cantante, costretto a lunghe tournée coi Pooh che lo tenevano lontano da casa. Ora che l’armonia è ritrovata, però, Francesco e Roby tornano insieme anche davanti alle telecamere.

Francesco e Roby Facchinetti: il piccolo di casa fa il talent scout

Nel corso dell’intervista della settimana scorsa a Verissimo, Francesco Facchinetti ha chiarito la sua posizione: “Facevo fatica ad accettare che papà non ci fosse per me, era bello vederlo sul palco, ma lo avrei voluto accanto”. Poi però ha capito: “Per rendere felici le persone doveva sacrificare un po’ di tempo per la famiglia. Sono molto orgoglioso di lui per come è riuscito a gestire il nostro rapporto”. Quanto alla carriera, procede tutto a gonfie vele: “Non faccio più il cantante, per fortuna. Sono sempre stato un catalitazzatore di cose, mi definirei un dj nel vero senso del termine, ovvero mi piace mischiare le cose. Adesso investo sui giovani, sulle risorse umane. Ho avuto la fortuna di investire su Irama, Riky. Mi adatto alle situazioni. Nella mia vita ho attraversato momenti di up e down, purtroppo ci insegnano che fallire sia una cosa sbagliata, ma fallire ci fa crescere”. Una grande certezza, quella che ha maturato: “Quando capisci i tuoi limiti, impari a crescere”.

Francesco e Roby Facchinetti, da “nemici” ad “amici”

Quello tra Francesco e Roby Facchinetti è in fondo un rapporto come tanti. Una storia d’amore tra padre e figlio “a lieto fine”: “Nella mia adolescenza, mio padre ha rappresentato il mio nemico numero 1. Ha donato se stesso agli altri, e difficilmente mi faceva da papà. Poi, quando sono salito sul palco, ho capito che lui non avrebbe potuto fare altrimenti per amore di tutti, del suo pubblico. L’ho perdonato da una parte”. Subito dopo la famiglia, per i Pooh, ci sono sempre stati i relativi componenti. Nessuno ne ha mai fatto mistero; lo stesso Riccardo Fogli, da naufrago all’Isola dei famosi, ha dichiarato di sentire in primis la mancanza di Roby. Lo ha fatto subito dopo il videomessaggio di quest’ultimo: “Hai conquistato tutti e tutti ti vogliono bene. Tu sei Riccardo, continui a essere Riccardo sull’Isola, sul palco e in mezzo alla gente. Questa è la tua forza. Al rientro ti aspettano tante cose bellissime. Ti abbraccio”. Nelle parole di Roby, una volta in più, la conferma di quando affermava Francesco: “Ha donato se stesso agli altri”. E alla fine è perdonato.



