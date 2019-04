From Paris with love/ Su Rete 4 il film con John Travolta (oggi, 7 aprile 2019)

Nel cast Jonathan Rhys Meyers

La programmazione televisiva di Rete4 prevede per la prima serata di oggi, domenica 7 aprile, a partire dalle ore 21:20 la messa in onda del film “From Paris with love“. Si tratta di una pellicola realizzata in Francia nel 2010. La regia è stata affidata a Pierre Morrel, il soggetto è stato scritto da Luc Besson mentre la sceneggiatura è stata adattata da Adi Hasak. Il montaggio di questa pellicola è stato eseguito da Frederic Thoraval, le musiche della colonna sonora sono state composte da David Buckley mentre i costumi indossati dagli attori sul set porta la firma di Olivier Beriot. Nel cast sono presenti diversi attori famosi in tutto il mondo come John Travolta, Jonathan Rhys Meyers, Kasia Smutniak, Richard Durden e Ambe Rose Revah.

From Paris with love, la trama del film

Assistente personale dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Francia, James Reese (Jonathan Rhys Meyers) ha una vita invidiabile a Parigi e una bellissima ragazza francese. In realtà, James è un agente segreto sotto copertura della CIA che sogna di diventare più operativo. Inaspettatamente viene incaricato di svolgere una missione come partner dell’agente segreto Charlie Wax (John Travolta). Il primo compito di Reese è di far rilasciare Wax dalla detenzione aeroportuale dalla dogana francese, poiché l’agente non vuole consegnare le lattine della sua bevanda energetica preferita. Dopo essere stato rilasciato Wax spiega a Reese il motivo per cui si trova a Parigi: non solo per fermare dei trafficanti di droga, ma per sventare l’attentato di un’organizzazione terroristica che vuole uccidere un importante personaggio. I due agenti scopriranno che la fidanzata di Reese è coinvolta nel piano…

