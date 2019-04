Grande Fratello 16/ Cast: da Jessica Mazzoli a Gianmarco Onestini e Michael Terlizzi

Rieccoci per aggiornarvi sulla 16esima edizione del Grande Fratello in partenza da domani, lunedì 8 aprile 2019, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Mediaset. Dagli ultimi aggiornamenti che vi abbiamo proposto, sono emersi numerosi nomi che vi andremo a segnalare prontamente. Ed infatti, Barbara d’Urso ha preparato un cast di tutto rispetto che si dimostrerà essere una vera bomba ad orologeria. Il buon Fabiano di BitchyF infatti, ha regalato gustosissime anteprime, confermando i nomi di Gianmarco Onestini (fratello di Luca) e Michael Terlizzi (figlio di Franco, ex concorrente dell’Isola dei Famosi). Ma le novità non sono assolutamente finite qui. Alla lista dei nomi ufficiali, così come anticipato da Trash Italiano, si è aggiunta anche Valentina Vignali, influencer e giocatrice di basket che bazzica spesso all’interno dei salotti di Pomeriggio 5 e Domenica Live. Nelle ultime ore invece, Bubino Blog e Tv Italiana, hanno confermato un altro nome assolutamente bomba: Jessica Mazzoli.

Grande Fratello 16, tutte le novità del cast

L’ex concorrente di X Factor, come ben sapete ha anche una figlia, avuta dalla tormentata relazione con Marco Castoldi in arte Morgan. Lo scorso anno, la nostra Carmelita Nazionale ha avuto modo di fare riappacificare Veronica Satti con il padre Bobby Solo, riuscirà anche nell’intento di fare quantomeno chiarire Jessica e Morgan? Staremo a vedere! I concorrenti intanto, sono stati quasi tutti ufficializzati, eccovi a seguire, la lista completa dei nomi che attualmente sono emersi. Lunedì sera, entreranno nella Casa del Grande Fratello 16: Michael Terlizzi, Gianmarco Onestini, Jessica Mazzoli, Ivana Icardi, Kikò Nalli, Cristian Imparato, Mila Suarez, Serena Rutelli, Ambra Lombardo, le sorelle Fabrizia e Francesca De Andrè, Daniele Del Moro, Audrey Chabloz, Erica Piamonte e Valentina Vignali. Poi ci sarà anche Alberico Lemme, anche se ancora non si è ben capito quale potrebbe essere il suo ruolo all’interno del reality show più spiato della televisione italiana. Al fianco di Barbara d’Urso, nel ruolo di opinionisti troveremo Cristiano Malgioglio e Iva Zanicchi.

