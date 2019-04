Laetitia Casta/ “Abbiamo molte vite, ma è così che mi piace” (Che tempo che fa)

Sul grande schermo nello stesso periodo, Laetitia Casta e la sorella saranno due dei grandi nomi da tenere d’occhio in questo mese. La maggiore delle due sorelle Casta sarà presente nel film L’uomo fedele che dal prossimo 11 aprile la vedrà al fianco del marito Louis Garrel, nelle vesti di regista e protagonista, mentre Marie-Ange si affianca a Riccardo Scamarcio per Lo spietato di Renato De Maria, che chiuderà la sua distribuzione nelle sale il giorno precedente al ritorno sul grande schermo della sorella. Entrambe però saranno presenti a Che tempo che fa di Fabio Fazio per la puntata di oggi, domenica 7 aprile 2019, per promuovere il loro nuovo lavoro. Per Laetitia si tratta di incontrare un volto amico, visto che si è unita al padrone di casa nel ’99 in occasione del Festival di Sanremo. Il nuovo film della Casta tra l’altro è legato ad un passo decisivo per la sua vita privata, la scelta di sposare in gran segreto Garrel poco prima dell’inizio delle riprese. Anche nella pellicola i due artisti faranno leva sulla complicità che ha sempre contraddistinto la loro unione, interpretando Abel e Marianne, un’unione difficile e ostacolato dal personaggio di Lily-Rose Depp, Eve, terzo elemento di una passione a tre volti. “Tutti ci chiedono se siamo realmente così anche nella vita”, dice invece la Casta a Huffington Post in merito al menage a trois scelto per la pellicola. In realtà l’esistenza della modella e attrice non può essere rinchiusa dentro binari prestabiliti: “Abbiamo molte vite, ma è così che mi piace”, sentenzia.

LAETITIA CASTA A CHE TEMPO CHE FA

Laetitia Casta non poteva che sostenere il neo marito Louis Garrel per il suo secondo film come regista. L’uomo fedele è una commedia travolgente e ironica che ruota attorno all’amore a tre fra altrettanti protagonisti e forse frutto dell’ammirazione del regista per Bernardo Bertolucci ed il suo The Dreamers, simbolo di quella sensualità tipica del genio del maestro del cinema ed occasione che ha permesso a Garrel di lavorare al suo fianco. “Infedeli senza senso di colpa”, si definiscono Laetitia ed il marito, rispondendo in modo affermativo a chi, curioso, si chiede se questa nuova pellicola non mostri alla fine uno scorcio della loro vita a due. “Lei è senza colpa perché sa dove vuole andare”, dice la Casta della sua Marieanne, che proprio per questo motto di vita le assomiglia molto. Mistero, ambiguità ed un personaggio femminile dettagliato: sono questi i film che l’attrice adora e apprezza come pilastri della filmografia francese. “Marieanne diventa uomo”, sottolinea ancora, “Abel diventa una donna ed il bambino prende il potere”, aggiunge per indicare quanto la storia dei tre protagonisti sarà ambigua, fino ad intrecciare le esistenze di tutte le parti in causa e stravolgerne la natura.

© RIPRODUZIONE RISERVATA