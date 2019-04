L’AMORE STRAPPATO, FICTION/ Anticipazioni 7 aprile 2019: vittoria a metà per Rocco

L’AMORE STRAPPATO, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 7 aprile 2019, verrà trasmesso un nuovo episodio de L’amore strappato in prima assoluta. Sarà il secondo e prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la settimana scorsa: Rocco è un padre amorevole, che grazie al suo matrimonio con Rosa ha dato alla luce i figli Ivan e Arianna. La piccola di famiglia è la cocca di papà, che non esita a raccontarle tante favole della buona notte. Il nome di Arianna verrà fatto però da Tiziana, una ragazzina poco più grande che afferma di essere stata abusata dal padre e dal fratello, ma anche che Rocco avrebbe molestato la figlia. La psicologa che prende in cura Tiziana decide di chiedere l’intervento dei servizi sociali perché Arianna venga prelevata in gran segreto, mentre è impegnata in una recita scolastica. Nei giorni successivi, la Soldani analizza ogni disegno di Arianna e deduce che le stia chiedendo aiuto, che non sia in grado di parlare della sua sofferenza. Dopo aver scoperto la verità, Rocco inizia ad intuire che Rosa potrebbe non credere alla sua innocenza. La donna infatti ha scelto di parlare con la madre di Tiziana ed ha dei dubbi sul marito, visto che l’amica ritiene colpevoli i propri familiari e persino se stessa. Non riesce ad accettare la possibilità di non essersi mai accorta di nulla ed ipotizza che anche Rocco possa aver ingannato la moglie.

In presenza della psicologa, la ragazzina incontra invece Arianna nell’istituto gestito dalle suore in cui è stata trasferita: con l’inganno la convince ad ammettere che il padre le ha fatto del male. Tiziana infatti le rivela che solo accusando Rocco potrà ritornare dalla sua mamma e la bambina si fida delle parole dell’amica. Così avviene durante il colloquio supervisionato dal Pm, che ordina quindi l’avvio del processo a carico di Rocco. Quest’ultimo invece rifiuta l’idea del suo avvocato di rilasciare una confessione e decide di licenziarlo. Rosa intanto ricorda i tanti momenti vissuti con il marito e la figlia e decide di chiedere l’aiuto di un altro legale, l’avvocato Smiraglia. Nel frattempo, Rocco deve difendersi dalle angherie di un compagno di cella, che lo giudica colpevole. Non è il solo, visto che tutte le persone che conoscono i Macaluso hanno deciso di prendere le distanze dall’intera famiglia. Anche dal piccolo Ivan, che viene invitato a non partecipare alle feste di compleanno di alcuni suoi compagni di classe. Durante la prima udienza, il difensore di Rocco riesce a sminuire la psicologa e la sua testimonianza, dimostrando la sua condotta illecita. Il giudice accetta quindi di ascoltare come testimone di parte il piccolo Ivan, che però non riuscirà a difendere il genitore, a causa della sua grande paura di perderlo. Rocco viene quindi condannato a 13 anni di reclusione, mentre Rosa si attiva con il fratello Luigi per andare comunque a riprendere Arianna. La bambina però è già stata fatta sparire dalle suore, grazie all’intervento immediato della psicologa che ha intuito il piano della donna. Rosa riuscirà a vedere Arianna solo mentre l’auto che la trasporta si sta allontanando in fretta dal posto.

ANTICIPAZIONI DEL 7 APRILE 2019, SECONDA PUNTATA DE L’AMORE STRAPPATO

EPISODIO 2- La fiction continua a raccontare la difficoltà dei Macaluso di dimostrare l’innocenza di Rocco. Dovranno trascorrere oltre due anni prima che Smiraglia riesca ad ottenere una nuova carta vincente, con cui ritornare di fronte ai giudici ed ottenere una vittoria. Rosa intanto continuerà la sua personale ricerca di Arianna, trasportata in una località segreta per proteggerla. Un altro istituto prima che una famiglia decida di adottarla, mentre i suoi ricordi sui genitori iniziano a diventare sempre più annebbiati. Nel frattempo, Rosa tenta il tutto per tutto per riavere sua figlia e proprio quando sembra che la situazione volga in suo favore, dovrà fare i conti con una nuova e amara verità. Anche quando Rocco verrà considerato innocente, i giudici daranno il via alle pratiche d’adozione di Arianna, rendendo così impossibile il ricongiungimento della famiglia.



