Le Iene Show/ Diretta e servizi 7 aprile: caso Fausto Brizzi e scherzo a Er Faina

Domenica 7 aprile, in prima serata su Italia 1, torna l’appuntamento con Le Iene Show. Al timone dell’appuntamento domenicale con la trasmissione più irriverente della televisione italiana ci sono Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani. Anche questa sera saranno davvero tanti i servizi che saranno trasmessi. Come ogni settimana, infatti, nel corso della serata, il pubblico di Italia 1 avrà modo di riflettere, ma anche di divertirsi con un nuovo scherzo, ma quali saranno, nel dettaglio, i servizi della serata? Dalle anticipazioni diffuse, sicuramente sarà trasmessa l’intervista a Tania Sanchez Diaz che riaccenderà i riflettori sul caso Fausto Brizzi e lo scherzo a Er Faina, l’odiatore del web che è caduto nella trappola organizzata dalle Iene.

LE IENE: L’INTERVISTA A TANIA SANCHEZ DIAZ, LA SPAGNOLA INDAGATA PER FALSO NEL CASO BRIZZI

L’inviata de Le Iene Show, Roberta Rei, ha incontrato Tania Sanchez Diaz, la spagnola che ha confermato di aver mentito dichiarando di aver subito molestie da Fausto Brizzi. Dopo la sua ammissione, la spagnola è stata indagata dalla Procura di Roma per false dichiarazioni. “Ricevo una chiamata da Alessandro Rosica che mi dice che c’è un problema, che c’è un regista molto importante che è stato accusato di alcune cose. Mi hanno chiesto aiuto. Tu dovresti andare a difenderlo. Il 20 dicembre Rosica scrive: Se va bene, guadagneremo molto“, racconta la Diaz a Roberta Rei nel video di anticipazione che potete vedere cliccando qui. La donna è così arrivata in Italia: “C’era l’avvocato, il suo assistente e Claudia. E’ come se mi avessero preparato tutto. Quando sono arrivata lì, prima ancora che iniziassi a parlare, l’avvocato stava già prendendo le mie dichiarazioni”. Nella puntata in onda questa sera, sarà mostrata tutta l’intervista.

LE IENE SHOW: LO SCHERZO A ER FAINA

Come ogni domenica, il pubblico delle Iene potrà divertirsi con un nuovo scherzo. Vittima di questa sera è Damiano Coccia, conosciuto da tutti come “Er faina“. L’odiatore del web da 1 milione di follower è caduto nella trappola organizzata dalle Iene durante il concerto per i 20 anni di attività delle Vibrazioni. Dopo avergli fatto credere che era stato scelto dalla band per una diretta social, lo hanno chiuso in bagno senza il suo telefono. Dal suo profilo, così, artisti famosi come Elio, Nomadi, Enrico Nigiotti, e tanti altri lo hanno insultato davanti a tutti i suoi followers. Come avrà reagito Er Faina di fronte al crudele scherzo delle Iene? Lo scopriremo questa sera.



