LUIGI DE FALCO, IL MARITO DI FATIMA TROTTA/ Galeotto fu Made in Sud e il comico…

Luigi De Falco è il marito di Fatima Trotta, conduttrice di Made in Sud in coppia con Stefano De Martino. La sua carta vincente, quella che ha giocato per conquistarla, è stata proprio la comicità. Luigi è infatti un comico piuttosto famoso, 1/2 del duo I gemelli De Falco insieme al fratello Vincenzo. È la simpatia il trait d’union tra Fatima e Luigi, che il 1° luglio 2016 si sono detti “sì” a Mercogliano (Avellino), dove vivono i genitori di lei. I due sono entrambi campani: De Falco è il figlio dell’ex vicesindaco di Boscoreale (Napoli), e con la Trotta condivide l’esperienza a Made in Sud. Luigi è entrato a far parte del cast del programma quando ancora andava in onda su Comedy Central. La fondazione del duo risale al 1982, quando ancora i gemelli erano nella pancia della mamma; il grande salto l’hanno fatto nel 2005 al Festival del Cabaret.

Luigi De Falco e Fatima Trotta, una coppia lontana dai riflettori

Luigi De Falco & fratello sono sempre stati apprezzati dal pubblico. Nelle loro gag vestono spesso i panni di conduttori, sfruttando quella complicità familiare che è il loro punto di forza. Non un parto gemellare, ma un “party” gemellare, si legge nella bio su Facebook: “La loro ‘gemellarità’ è sicuramente la fonte principale di ispirazione per i loro sketch. Come spesso accade, la vena artistica di Luigi e Vincenzo esplode nei villaggi turistici, dove per alcuni anni si esibiscono come animatori e cabarettisti”. Nel 2007 comincia la fortunata collaborazione con il Teatro Tam Tunnel Comedy Club, nell’ambito del laboratorio dei nuovi comici napoletani Si…pariando. Circa la loro vita privata, le notizie non sono molte: Luigi e Fatima hanno sempre preferito non alimentare il gossip.

