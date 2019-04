Mara Venier/ “Così dopo il grande spavento ho risollevato la Rai” (Domenica In)

Mara Venier ha risollevato la Rai con il suo stile spumeggiante. Domenica In ha frantumato record dopo record, facendo scivolare nel dimenticatoio i momenti grigi vissuti dalla tv pubblica. La conduttrice veneta, tuttavia, in questi ultimi anni ha dovuto affrontare parecchi problemi di salute. Il peso eccessivo l’ha costretta a seguire un regime alimentare molto rigido. Grazie alla sua determinazione la conduttrice di Domenica In ha perso ben otto chili. La Venier, infatti, è a dieta da diverso tempo e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La sua decisione di apparire più in forma davanti allo schermo non è stata dettata da una ragione estetica, bensì da un suggerimento da parte del cardiologo che l’aveva visitata dopo un forte dolore al petto. Il peggio, comunque, sembra alle spalle. Adesso la Regina della domenica si gode il meritato successo.

Mara Venier, quello spavento che le ha cambiato la vita

Il primo campanello d’allarme era suonato quando Mara Venier aveva avvertito un forte dolore al petto. Quindi la corsa dal medico specialista per gli accertamenti di rito. Gli esami, fortunatamente, non hanno riscontrato nulla di preoccupante. Tuttavia il cardiologo le ha poi consigliato di seguire i consigli di un dietologo per tenere sotto controllo il peso. Ovviamente la conduttrice di Domenica In non se lo è fatta ripetere due volte e ha deciso di seguire alla lettera la dieta. ‘Zia Mara’ si è fatta seguire da uno specialista del Policlinico Gemelli di Roma e adesso è a buon punto del suo percorso, avendo già perso otto chili. L’obiettivo è di raggiungere il suo peso forma nelle prossime settimane, anche se i fan di vecchia data la rassicurano sul fatto che stia molto bene anche così.

Mara Venier punta sul Gossip per Domenica In

Tanto spazio al gossip nella puntata di oggi di Domenica In. La conduttrice Mara Venier si ospiterà l’attore Kabir Bedi, noto per aver interpretato Sandokan ma anche per aver preso parte alla fiction di Un medico in famiglia. Bedi ha in programma un divertente balletto con Mara Venier, poi una lunga intervista che dovrebbe precedere quella di Stefano De Martino e Fatima Trotta, reduci dall’esaltante esperienza di Made In Sud. Inevitabile l’argomento Belen Rodriguez, dal momento che lo showman napoletano è ufficialmente tornato insieme alla modella argentina. Non ci sono più dubbi ormai e chissà che tra il pubblico non possa nascondersi proprio la compagna. Difficile, ma non impossibile. I fan ci sperano. Di sicuro non mancheranno volti noti: da Stash e Elodie passando per Francesco Facchinetti, che sarà in studio insieme a suo padre Roby. Tra gli ospiti anche Tullio Solenghi e Massimo Lopez.



