Maradona, spunta il nono figlio/ Diego Jr e il piccolo Diego Matias a Domenica Live

Si torna a parlare della grande famiglia di Diego Armando Maradona nel corso della nuova puntata di Domenica Live di oggi. Le ultime notizie sul Pibe de Oro riguarderebbero in particolare altri presunti figli tra cui addirittura un nono figlio, Santiago Lara, che in diretta tv ha rivelato la vera identità del padre. Il giovane ne ha parlato alla tv argentina, come spiega Blitz Quotidiano, prendendo parte alla trasmissione “Nosotros a la manana” alla quale ha dichiarato: “Per me mio padre sarà sempre Marcelo Lara ma da quello che ho capito e da quello che mi hanno spiegato, il mio vero papà è presumibilmente Diego Maradona”. Non vi è in merito alcuna certezza assoluta, dunque, ma anche l’avvocato del giovane alla stampa locale ha rilasciato alcune dichiarazioni importanti in merito: “Non posso dire nulla di preciso per rispetto delle figure coinvolte ma stiamo chiudendo il negoziato per iniziare un ricorso legale sulla sua filiazione, ci sono le condizioni giuste per andare avanti”. Insomma, Maradona potrebbe ritrovarsi a vivere una situazione già vissuta in passato e che potrebbe portare ad un nuovo test del Dna che potrebbe confermare la paternità.

MARADONA, DIEGO JR E IL FIGLIO DA BARBARA D’URSO

La madre di Santiago Lara, presunto nono figlio di Maradona, la signora Natalia Garat, aveva avviato tutte le pratiche per la filiazione del figlio, poi sospesa bruscamente in seguito alla sua morte. Ora che il figlio è ormai maggiorenne, l’iter potrebbe entrare nel vivo. Santiago potrebbe così aggiungersi agli altri fratelli: Dalma, Giannina, Diego Junior, Jana, Diego Fernando ed altri tre che sarebbero a Cuba. Intanto, proprio Diego Junior sarà oggi ospite della trasmissione di Barbara d’Urso, Domenica Live, ma non sarà da solo: con lui anche il piccolo Diego Matias, nato dall’unione tra Diego Jr e la moglie Nunzia nell’aprile di un anno fa. Era stato lo stesso Maradona ad annunciarlo tramite i social: “Vi racconto che è nato il mio nipotino Diego Matias Maradona, pesa 3 kg e mezzo, ed è bellissimo. Sono molto felice e mi riempie il cuore”, aveva scritto emozionato.

