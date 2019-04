Marco Maddaloni, Luca Vismara, Aaron Nielsen/ Isola dei Famosi sbarca a Domenica Live

Tanta Isola dei Famosi anche oggi a Domenica Live. Ora che il reality è finito, Barbara d’Urso accoglie in studio alcuni degli ultimi protagonisti. Tra questi ovviamente c’è il vincitore, Marco Maddaloni. Lo ha annunciato su Twitter, anticipando che con lui ci saranno anche Paolo Brosio e Aaron Nielsen. Ma Marco Maddaloni non è l’unico “isolano”. Con lui Sarah Altobello e Luca Vismara. Quest’ultimo ha scritto su Instagram: «Chi mi offre il caffeuccio Ovviamente, @barbaracarmelitadurso! Ci vediamo a alle 17.20 a @domenicalive!». E dunque, dopo averlo visto a Verissimo, il campione di Judo parlerà della sua esperienza e del successo che ha raccolto. Dopo anni di silenzio e indifferenza, infatti, ha conquistato una notorietà che per lui era inaspettata. Ora quali progetti ha per il futuro? Ci sono grandi novità sulla sua carriera sportiva: non vuole mollare dopo un brutto infortunio e l’assenza di cartilagini. «Mi sono sottoposto a un trapianto, però continuo a combattere».

L’ISOLA DEI FAMOSI “SBARCA” A DOMENICA LIVE

Luca Vismara invece sarà protagonista della parentesi dedicata al gossip, a fronte delle ultime rivelazioni sul suo conto. L’opinionista Roger Garth in settimana ha lanciato uno scoop: Luca sarebbe fidanzato con un personaggio famoso. Nel corso della sua avventura all’Isola dei Famosi, Luca Vismara aveva dichiarato di essere single e di essere contento di aver avuto l’occasione di partecipare a questo reality perché voleva pensare solo a se stesso in questo momento particolare della sua vita. E allora oggi a Domenica Live potrebbe raccontare la sua verità e svelare se queste voci sono veri. L’ex naufrago si è classificato al terzo posto: ha perso al telefoto con Marina La Rosa. Quinto classificato invece Aaron Nielsen, che si è legato proprio a Luca Vismara durante l’esperienza in Honduras. Inoltre, ha spiegato che l’amicizia non sarebbe finita con il programma. «Non rimpiango nulla», aveva dichiarato Aaron al termine della sua avventura all’Isola dei Famosi.





