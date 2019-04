MARIE-ANGE CASTA/ Sorella di Laetitia: che coppia con Scamarcio! (Che tempo che fa)

Marie-Ange Casta, sorella di Laetitia, sarà nelle sale italiane a partire da domani grazie al film “Lo spietato” di Renato De Maria che ha già attirato l’attenzione di pubblico e critica. Appuntamento fino al prossimo 10 aprile per quanto riguarda i cinema, per poi sbarcare nove giorni dopo su Netflix. Solo tre giorni di distribuzione nelle sale, per una pellicola che accende le luci alla nuova trasformazione di Riccardo Scamarcio, questa volta nei panni di un criminale che muove i passi in una Milano degli anni Ottanta, legata al boom avvenuto in quel periodo. Marie-Ange Casta sarà fra gli ospiti di Che tempo che fa di oggi, domenica 7 aprile 2019, per parlare del suo ruolo nel film di De Maria. La vedremo infatti nei panni di Annabelle, una donna troppo colta persino per l’amante Santo Russo, il personaggio di Scamarcio. In questi giorni l’attrice ha condiviso con i fan che la seguono sui social diverse immagini che la ritraggono nelle scene della pellicola ed in alcuni momenti del backstage. Senza dimenticare una posa rilassata, con tanto di sigaretta fra le dita, che la inquadra in un momento d’attesa a Milano, poco prima di iniziare una nuova promozione per questo suo nuovo ruolo. Clicca qui per guardare la foto di Marie-Ange Casta

MARIE-ANGE CASTA SORELLA DI LAETITIA OSPITE A CHE TEMPO CHE FA

Dopo aver conquistato Parigi grazie all’outfit scelto con la sorella Laetitia, Maria-Ange Casta è pronta a registrare un nuovo successo grazie al film Lo spietato, dove la vedremo al fianco di Riccardo Scamarcio. In passato ha già smentito le voci delle malelingue che la vedono come una sorta di rivale impaurita di Laetitia, che nel mondo dello spettacolo si è già ritagliata uno spazio importante. 12 anni di differenza ed una carriera molto simile: entrambe sono sia attrici sia modelle. “Se va male troverò un’altra strada”, ha rivelato al settimanale Grazia agli inizi del suo percorso nello spettacolo mondiale, ma solo dopo aver già detto sì al cast di tre film e persino una serie tv. Fra questi Les Lascars e Vien la que je te tue ma belle diretto da Jean-Stéphane Sauvaire. “Ho tutta la vita per trovare un’altra strada”, ha sottolineato all’epoca, appena 21enne. Sensuale e determinata, Marie-Ange non ha impiegato troppo tempo per comprendere che il mondo universitario e dell’insegnamento non faceva per lei. Prima di scegliere la carriera cinematografica, infatti, la modella e attrice sognava di diventare docente di Educazione Artistica. Laetitia ci ha messo poi lo zampino, presentando la sorella alla sua agente per farle muovere i primi passi nel mondo della moda.

