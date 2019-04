Nadia Toffa/ Presentata in diretta la sua “fidanzata” (Le iene show)

Protagonista di una nuova puntata de Le Iene Show, Nadia Toffa è stata al centro di un simpatico siparietto nel corso della diretta di oggi, domenica 7 aprile 2019, su Italia Uno. Prima di un lancio pubblicitario, infatti, le Iene Viviani e Roma, con quest’ultimo oggi in sostituzione di Giulio Golia, assente a causa di un problema di natura personale rimasto al momento celato dal mistero, hanno annunciato che sarebbe stata mostrata la fidanzata della conduttrice. Ovvio che da casa, come si è evinto dai commenti sui social, si sia subito diffusa moltissima curiosità per l’annuncio dato dalle Iene: alla fine, però, si può dire che siamo tutti cascati nella trappola del programma Mediaset. Sì, perché la fidanzata della Toffa era tra le braccia di Viviani. State pensando ad un tradimento? No, era una cagnolina! E dire che il pesce d’aprile è trascorso da un po’…(agg. di Dario D’angelo)

Nuovo ciclo di chemio per Nadia Toffa

Nuovo ciclo di chemio per Nadia Toffa, che dopo l’ultima puntata de Le iene show è costretta a tornare in ospedale. Tutto è documentato dai suoi profili social: su Instagram, la Toffa posta una foto con l’amico Marco, il suo ormai celebre compagno di avventure ospedaliere. “Buongiorno, bella gente! Ormai lo conoscete, Marco. Collega ma soprattutto amico. Mi fa compagnia durante la chemioterapia. Grazie Marco! Voi invece che fate di bello? Baci sorridenti da me! Vi strizzo fortissimo”. Il tono dei post è perennemente amichevole. Il contesto, invece, lo è meno; ma Nadia non è una che si abbatte facilmente. Sarà per questo che molti la prendono a esempio: “Grande combattente. Io per ora ho due cugine con un brutto tumore, una al seno e una allo stomaco. È da poco che hanno cominciato la cura… vorrei che avessero la tua forza per riuscire a combattere come fai tu”.

Nadia Toffa: dall’ospedale alla tv

Al momento, Nadia Toffa si trova presso l’Ospedale San Raffaele di Milano. La conduttrice fa la spola dalla struttura agli studi Mediaset de Le iene show, che conduce sempre con successo. E i fan, se possibile, la amano ancor più di prima: Nadia è “una di noi”, una persona quasi di famiglia, perché quando un volto della tv sta male, è come se stesse male uno di casa. Così, oltre a incoraggiarla, i follower si confidano con lei. C’è la storia della cognata 49enne che non vuole sottoporsi alle cure, temendo le conseguenze della chemio. L’utente fa un appello a chi c’è passato prima di lei: “Fatele cambiare idea”. Da qui capiamo come Nadia sia ormai un simbolo, un’icona nella lotta contro i tumori. La sua battaglia la porta avanti da non meno di un anno e mezzo, mietendo un successo dopo l’altro. L’ultimo, ma non per importanza, è la cittadinanza onoraria del comune di Taranto, luogo tragicamente martoriato da problemi come il suo.

La Nadia Toffa “artista”

“Buongiorno, bella gente!”. Nei suoi post su Instagram, ultimamente, Nadia Toffa esordisce sempre così. Mette loro, il suo pubblico, al primo posto. L’ultima foto è un ritratto nel ritratto: da una parte, un disegno di quand’era piccola; dall’altra, un quadretto più recente. “Dipingo da quando son piccola. Ora mi sono evoluta così. Se vi interessa possedere un mio quadro lo dipingerò apposta per chiunque lo desideri. Scrivete per info a marghet48@gmail.com. Vi auguro di dipingere la vostra giornata come più vi piace. Vi adoro”. Nadia è una pittrice provetta, eppure – per essere una dilettante – le sue opere riscuotono un discreto successo. Inutile dire che c’è già chi si è fatto avanti.

