NCIS 16 / Anticipazioni 7 aprile 2019: mai fidarsi di Palmer

NCIS 16, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di oggi, domenica 7 aprile 2019, andrà in onda un nuovo episodio di NCIS 16 in prima Tv assoluta. Sarà il 2°, dal titolo “Ama il tuo vicino“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana:Hakim (Pej Vahdat) rapisce Vance (Rocky Carroll) per torturarlo, ma viene fermato da Zaiyema (Robin Karfo), che vuole usarlo per altri scopi. In assenza del direttore, Gibbs (Mark Harmon) viene incaricato di gestire il Dipartimento, ma ha qualche difficoltà a gestire il lato burocratico del suo compito. Dopo quattro settimane in Afghanistan, Torres (Wilmer Valderrama) è convinto che Vance non sia mai stato nel Paese e che forse si trova ancora in America. In quel momento, Bishop (Emily Wickersham) viene avvisata che Vance ha appena partecipato alla rapina ad una banca. La rapina viene poi rivendicata da Hakim. Sloane (Maria Bello) si sente sempre più in colpa, perché crede che se non avrebbe perso la calma in precedenza, avrebbe potuto arrestare il suo torturatore. Grazie al direttore della banca, si scopre poi che Hakim ha rapinato l’istituto in cui erano stati congelati i suoi soldi. Visti gli ultimi eventi, i piani alti della Marina iniziano a pensare alla possibilità che Vance stia collaborando con Hakim e che ci sia un grosso problema di Sicurezza Nazionale. Quella sera, Kayla (Naomi Grace) si presenta a casa di Gibbs per conoscere le ultime novità sul padre. Anche se consapevole dei problemi in corso, la ragazza ha deciso di continuare ad andare a scuola per fare tesoro di uno degli insegnamenti di Vance, che l’ha cresciuta con il motto di non arrendersi mai. Il discorso viene interrotto da un video messaggio di Vance, che annuncia vendetta per conto del popolo islamico, poco prima dello scoppio di due bombe.

Gli obbiettivi erano entrambi i centri di reclutamento della Marina: Sloane preme ancora perché si segua la pista dei lingotti per arrivare fino ad Hakim. Kasie (Diona Reasonover) scopre invece in base ad un particolare legato alla sparatoria che Vance potrebbe aver lasciato un messaggio segreto, sbattendo le palpebre in modo particolare. Le sue parole però rimangono un mistero. Intanto, Hakim picchia Vance e gli rivela di essere sulle tracce di Kayla. Gibbs però ferma il cecchino in tempo, dopo aver realizzato che il messaggio del Direttore indicava le iniziali del nome della figlia. Hakim scopre così l’inganno e tortura di nuovo Vance per ottenere i codici di sicurezza per lo sgancio delle armi nucleari. Una volta solo, il Direttore scopre grazie ad una talpa interna che Hakim sta agendo per vendetta, dato che lui ha ucciso i suoi veri fratelli, figli di Zaiyema. Nel frattempo, Sloane scopre che un membro del Dipartimento è in realtà una talpa di Hakim, ma viene catturata. Vance invece riesce ad entrare in contatto con Gibbs e lo avvisa della propria posizione. Il Direttore però viene tratto in inganno da Hakim, che ha sfruttato un finto agente per spingere la Marina ad avviare il piano di isolamento del quartier generale ed ottenere comunque il suo obbiettivo. Gibbs guida poi i militari verso la liberazione di Sloane e Vance.

ANTICIPAZIONI DEL 7 APRILE 2019 DI NCIS 16

EPISODIO 2, “AMA IL TUO VICINO” – Nel nuovo episodio, il tema del terrorismo verrà accantonato per un breve periodo. La stagione in corso della serie tv avrà però modo di parlare ancora delle potenziali minacce, ancora una volta con un filo conduttore che ci porterà di nuovo in Afghanistan. In questo ritorno in tv, Gibbs ed i suoi uomini dovranno però indagare sul delitto di un tenente, ucciso diverse settimane prima nella sua vasca idromassaggio. Durante la perlustrazione della scena del crimine, Torres si accorge di aver perso un paio di occhiali a cui teneva molto e cade in una profonda tristezza. Palmer deciderà di coinvolgerlo in un’uscita serale con l’obbiettivo di risollevare l’umore del collega, anche se finiranno per cacciarsi nei guai e rimanere coinvolti in una zuffa all’interno di un bar.



© RIPRODUZIONE RISERVATA