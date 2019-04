Nunzia Pennino, niente Grande Fratello/ Moglie di Maradona Jr “ho fatto il test e…”

C’è grande attesa in vista della partenza del Grande Fratello 16 in onda domani sera su Canale 5 condotto da Barbara d’Urso. E proprio la conduttrice Mediaset ha rivelato oggi, nel corso di Domenica Live, un retroscena su una mancata concorrente del reality. Tra nomi certi ed indiscrezioni, sono numerosi anche quest’anno i concorrenti che entreranno dalla celebre porta rossa nella Casa di Cinecittà e che abbiamo già imparato a conoscere ampiamente proprio in qualità di ospiti. “Abbiamo un cast pazzesco, variegato, variopinto, inimmaginabile”, ha annunciato Carmelita. Poco prima, aveva invitato in studio Diego Junior, figlio di Maradona, insieme alla sua dolce metà Nunzia Pennino ed al piccolo figlio Diego Matias. Dopo una breve parentesi dedicata alla loro famiglia, la d’Urso ha voluto introdurre l’argomento Grande Fratello prima ancora di salutare i suoi ospiti. Il motivo è presto detto: Nunzia sarebbe dovuta essere proprio una delle concorrenti dell’edizione, tanto da essere stata contattata dalla stessa conduttrice, salvo poi dover rinunciare per qualcosa di molto più importante.

NUNZIA PENNINO, MANCATA CONCORRENTE DEL GRANDE FRATELLO 16

Nunzia Pennino, moglie di Diego Armando Maradona Jr, sarebbe dovuta essere una gieffina ufficiale della sedicesima edizione in partenza domani sera. “Da un po’ di mesi, io Nunzia e Diego ci sentiamo spesso”, ha ammesso Barbara d’Urso, rivelando il suo grande affetto per l’intera famiglia. “Nunzia è una ragazza semplice che lavorava in un negozio, faceva la commessa, si è innamorata di questo ragazzo che ama tantissimo”, ha ricordato la conduttrice prima di arrivare alla vera notizia. “Io so che a Nunzia sarebbe piaciuto moltissimo essere una dei concorrenti della Casa del Grande Fratello ed anche a Diego sarebbe piaciuto molto perchè sa che sarebbe stata un’esperienza carina”, ha aggiunto. Poi però è accaduto qualcosa di inaspettato: “Un giorno mi telefona Nunzia e mi dice, ‘Barbara non posso entrare nella casa del Grande Fratello… ho fatto il test e aspetto un bambino!'”. La notizia ha reso particolarmente felice Carmelita che ha ribadito l’importanza di stare a casa e coltivare la sua gravidanza: “Vediamo l’anno prossimo!”, ha rilanciato la d’Urso.

