Paolo Brosio/ Auguri a mamma Anna: “Nei miei momenti difficili…” (Domenica Live)

Paolo Brosio ospite di Domenica Live, ma questa è una giornata speciale per l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Lo dimostra il post che ha pubblicato su Facebook. Il giornalista ha fatto tanti auguri a sua madre Anna: oggi sua mamma festeggia il compleanno. Spegne infatti ben 98 candeline. «Cara mamma se non ci fossi stata tu con le tue preghiere e la tua forte Fede non sarei mai riuscito a superare i momenti difficili della mia vita». La sua presenza nello studio di Barbara d’Urso è stata anticipata da Marco Maddaloni, il quale ha scritto: «Tra poco a Domenica Live con due dei miei naufraghi preferiti». E ha taggato appunto Paolo Bosio e Aaron Nielsen. Chissà se si difenderà dalle accuse che gli ha rivolto Alvin a Verissimo. L’inviato ha lamentato comportamenti a suo dire discutibili che avrebbe assunto in Honduras. «Mi ha fatto molto arrabbiare», e questo perché «non ascoltava nulla, nemmeno i giochi. Parlava anche dopo la spiegazione dei giochi e parlava sopra le persone. Non ascoltava quello che avevo da dire io e anche Alessia Marcuzzi».

PAOLO BROSIO, LE CRITICHE DI ALVIN E BRACCONERI

Ma prima di Alvin lo aveva criticato Fabrizio Bracconeri, in questo caso al Maurizio Costanzo Show. L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha dichiarato che avrebbe voluto vincere il reality per aiutare i bambini della Bosnia. Allora Bracconeri, che aveva parlato di come affronta la grave forma di autismo del figlio, gli ha risposto che dovrebbe occuparsi prima di quelli italiani. «Io aiuto altre famiglie, gli anziani e anche i disabili. Ma ho anche questo progetto in Bosnia». A Bracconeri si è unita una donna nel pubblicato, che gli ha urlato: «Pensa all’Italia!». Piccato, Paolo Brosio ha raccontato di offrire il suo aiuto in Versilia. «Io ho un’associazione che ho costituito quindici anni fa, aiutiamo le famiglie italiane che sono in difficoltà e hanno un invalido in casa. Poi ho anche questo progetto, penso sia una cosa importante». E quindi ha ribadito: «Siamo attivi su due fronti, in Italia e all’estero. Lo facciamo con tutto il cuore».

© RIPRODUZIONE RISERVATA