Parveen Dunsanj, moglie di Kabir Bedi/ Chi è la donna al suo fianco da 13 anni

PARVEEN DUSANJ MOGLIE DI KABIR BEDI: UNA LUNGA STORIA…

Sono trascorsi tredici anni da quel fatale incontro fra Parveen Dusanj e Kabir Bedi, sfociato poi in matrimonio appena tre anni fa. L’attore indiano, ospite oggi di Domenica in, non era nuovo alle nozze, così come la sua attuale moglie, tanto che Parveen è la terza donna che vediamo al suo fianco in tanti anni di successi anche come latin lover. “Eravamo già sposati nello spirito”, ha detto di lei di recente a Il Giornale. L’incontro è avvenuto quando l’artista stava recitando in The Far Pavilions, un anno prima che ritornasse in Italia per partecipare a Un medico in famiglia, la storica fiction con Lino Banfi nei panni di Nonno Libero. “Mi mancava e le ho chiesto di raggiungermi a Roma”, ha detto lui, svelando di essere rimasto poi al fianco della futura moglie anche quando è tornato in India per girare altri film in stile Bollywood. Impossibile separarli anche adesso: Parveen è al suo fianco nelle molteplici apparizioni pubbliche e private del marito. Lo dimostra il party esclusivo che si è tenuto in questi giorni a Roma, in occasione del lancio del restyling del brand Nastro Azzurro.

IL VIAGGIO INSIEME IN ITALIA

Sono una delle coppie più invidiate del mondo: Parveen Dusanj e Kabir Bedi riescono a mietere successi anche sui social. Li vediamo entrambi in un video condiviso su Instagram in questi giorni, quando la coppia ha raggiunto Vietri sul Mare, per ammirare la bellezza di Napoli e non solo. “Bellissimo qui”, dice lei in inglese, mentre mostra la vista sul golfo dalla terrazza del residence in cui hanno soggiornato. Alle sue spalle il marito, che sta accompagnando in questo tour in giro per l’Italia per promuovere la Care&Share Italia, l’organizzazione benefica che si occupa dei bambini disagiati dell’India. “Di nuovo in viaggio, prossima città”, scrive intanto Parveen nell’ultima foto sui social, rigorosamente in bianco e nero ed ovviamente al fianco del consorte. Dalle Stories di lei scopriamo invece che in queste ore si trovano a Roma, impegnati fra una visita alle zone storiche della Capitale e qualche buon aperitivo.

