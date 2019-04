Sarah Altobello/ Barbara D’Urso svela il video choc (Domenica Live)

Oggi è il giorno di Sarah Altobello a Domenica Live ma è soprattutto il giorno in cui Barbara D’Urso farà chiarezza sul presunto video choc riguardante l’ex naufraga. La concorrente dell’Isola dei Famosi è pronta a tutto e anche se le premesse non sembrano incoraggianti, non perde il buonumore e la sua allegria contagiosa. Nonostante un deludente quarto posto nel reality show di Alessia Marcuzzi, Sarah Altobello è al settimo cielo per essere arrivata fino in fondo. Sente di aver vinto una sfida con se stessa, con le sue paure e le sue debolezze. E pazienza se più di una volta è finita nel mirino della Gialappa’s Band per alcuni strafalcioni. Oggi a Domenica Live si parlerà di questo e tanto altro, con Sarah Altobello protagonista.

Sarah Altobello, dall’Isola dei Famosi a Domenica Live

Nella sua ultima apparizione all’Isola dei Famosi ha mostrato il suo lato più tenero, commuovendosi per il quarto posto ottenuto: “Il mio sogno da piccolina era fare l’Isola dei Famosi”. Poi l’abbraccio con Alda e Alba, quindi i complimenti e gli applausi da parte di tutto il pubblico in studio. In molti hanno fatto il tifo per lei e i parenti si sono presentati fuori dallo studio formando una sorta di cordone pugliese, amici compresi. Da Barbara D’Urso però si parlerà soprattutto del video choc che la riguarderebbe. I fan sono molto curiosi di capire di cosa possa trattarsi, anche se la conduttrice in questo senso non ha fatto trapelare nulla. Di certo sarà una puntata molto scoppiettante.

Sarah Altobello, la sosia di Melania Trump è molto social

Sarah Altobello è anche comunemente riconosciuta come la sosia ufficiale di Melania Trump. La showgirl, oltre alla partecipazione all’Isola dei Famosi, ha partecipato diverse volte a programmi di punta su Mediaset e in Rai, come Ciao Darwin e Domenica In. Inoltre l’abbiamo vista in più occasioni tra gli ospiti di Barbara d’Urso a Domenica Live o Pomeriggio 5 ma la sua popolarità si è innalzata con il sexy calendario degli anni scorsi. Recentemente la showgirl ha provato a farsi strada sia nel mondo dello spettacolo che nella musica. Dal punto di vista social Sarah Altobello ha un profilo ufficiale su Instagram, con quasi 50 mila followers. Qui delizia i fan con tanti scatti sensuali e bellissimi paesaggi. Come dicevamo la Altobello è finita diverse volte nel mirino della Gialappa’s Band, soprattutto a causa della sua parlata in dialetto pugliese. In tal senso l’ex concorrente dell’Isola dei Famosi ha dimostrato di possedere uno spicca senso di ironia, avendo postato sul proprio profilo Instagram un video parodia realizzato dai fan su Youtube. “Madoooooonn miiiiiii” ha scritto Sara sulla didascalia del video. “5678. Che poi è il numero di quante volte mi vedo sto video diciamo #dicategoria #lemennehoperso #laverve #mehsblandatiunpoco @fabryziogranata @isoladeifamosi__2019 @aaron_nielsen_”. Tante risate dunque ci aspettano oggi a Domenica Live, malgrado il video choc che pende su Sarah. La modella non è affatto preoccupata…



© RIPRODUZIONE RISERVATA