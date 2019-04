Stash ed Elodie/ “Pensare male”: l’inedito duo di “Amici” (Domenica In)

Stash sarà ospite insieme ad Elodie durante la nuova puntata di Domenica In, il programma del dì di festa condotto come sempre da Mara Venier, in diretta sulla rete ammiraglia di Casa Rai, dalle 14 in poi. Il leader dei The Kolors, avrà modo di interpretare il nuovo singolo dal titolo “Pensare male”. In questi giorni, è partito da Torino il tour nei club e nonostante la carriera strepitosa, Stash rimane con i piedi per terra. “Fama, per carità… non sono mica Michael Jackson”, svela raggiunto al telefono dalla redazione di Vanity Fair. Con Elodie per lui, la scelta è stata “mirata” e con questo nuovo brano, ha voluto mettersi a nudo. “Storia di un amore cui le malelingue impediscono di sbocciare”, racconta parlando del suo pezzo uscito dallo scorso 15 marzo. “Dal punto di vista musicale, abbiamo deciso di prendere una direzione che era la nostra prima di Amici, la nostra prima di affacciarci al pop”, ha voluto precisare ancora.

Domenica In: Stash ed Elodie ospiti di Mara Venier

Stash oltre alla sua band, svolge il ruolo di professore di canto ad Amici. Questa nuova esperienza sta andando molto bene, ed infatti a tal proposito, ha avuto modo di svelare: “È un lavoro immenso, ma ho capito che quel che io percepivo come un handicap, l’essere passato poco tempo fa dalla parte di allievo a quella di professionista, non era tale. I ragazzi si sono fidati e affidati tanto. Questa mia vicinanza temporale a loro si è rivelata il mio punto di forza, i consigli che ho dato sono stati accolti tanto bene perché sono stati ritenuti ponderati, autentici”. E per quanto riguarda la scelta di Elodie per il nuovo singolo, confida di avere fatto una scelta molto precisa, anche perché cercavano proprio una persona che potesse risultare credibile. Entrambi hanno fatto Amici ed entrambi hanno intrapreso un percorso che non è passato solamente dal pubblico del talent. E sul tour nei club che toccherà Milano, Napoli e Roma Stash svela: “Non ripeteremo mai lo show: tutto quel che si vedrà nei club, si vedrà solo nei club. Come i Soulwox, faremo delle night version delle nostre canzoni, ci sarà tanta elettronica in più. Il club è il nostro mondo”.

