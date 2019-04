STEFANO DE MARTINO/ Parlerà del ritorno con Belen Rodriguez? (Domenica in)

Stefano De Martino è finalmente uscito allo scoperto e ha confermato in via ufficiale quanto si era già appreso sulle pagine di gossip del suo ritorno di fiamma con Belen Rodriguez. Ne è felice di sicuro tutta la famiglia, a partire da Jeremias Rodriguez che ha parlato di questa reunion di cuori a Verissimo. Non c’erano molti dubbi a riguardo e non solo per le numerose foto che hanno impegnato le pagine rosa in queste settimane, ma per diversi indizi sparsi sui social. Stefano De Martino ne parlerà a Domenica In oggi? Sicuramente avrà qualcosa da dire, visto che in questa settimana sia lui che la tangera argentina hanno ricevuto la visita del tapiroforo Valerio Staffelli e hanno conquistato l’ennesima statuetta dorata. Non solo Made in Sud per l’ex ballerino di Amici nel frattempo, ma anche un ritorno nella sua Napoli e qualche incursione alla consolle del Duel Club di Pozzuoli, come ci svela in una delle sue Stories su Instagram.

STEFANO DE MARTINO, IL RITORNO CON BELEN RODRIGUEZ

Ci sarà stata anche Belen al suo fianco? Non è escluso, anche se sui social di lei spunta il dietro le quinte di Colorado, dove è attualmente impegnata al fianco di Paolo Ruffini. Da quanto riferisce Leggo, i due avrebbero trascorso l’ultimo weekend insieme proprio nella città partenopea. Saranno finalmente in pace tutte le fan di Stefano De Martino, combattute fra il desiderio di vederlo ritornare con la moglie e la volontà di farlo diventare un eterno single. D’oro del resto, se si pensa a quanti giornali di gossip hanno sempre seguito ogni minimo indizio della coppia, anche durante il periodo in cui Belen e Stefano non sono stati insieme. E dopo aver visto la fede spuntare al dito di lui ed anche di lei, la caccia al nuovo compagno di entrambi è finita.

DIVISI TRA RAI E MEDIASET SUL LAVORO

Ne saranno felici i paparazzi, visto che la coppia riscuote in qualsiasi caso un enorme interesse. Ancora di più da quando l’ex ballerino e la tangera hanno deciso di riprovarci ancora. Non deve essere un caso quindi che De Martino si è ritrovato quest’anno a diventare conduttore di un programma comico, uno dei must della carriera di Belen, anche se per la concorrenza. E nonostante facciano parte di reti diverse, nulla vieta all’ex ballerino di fare la sua incursione nel dietro le quinte solo per rivedere la moglie, come svela Scintilla al settimanale NuovoTV. Nessun nuovo matrimonio intanto fra Stefano e Belen, come ha specificato quest’ultima a Striscia la Notizia. Del resto le carte per il divorzio non sono mai arrivate a destinazione e che non è necessario quindi rinnovare le antiche promesse.



