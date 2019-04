Ultimo/ Popolarità “complicata” e delusione: “La felicità è…” (Che tempo che fa)

Dallo scorso Festival di Sanremo 2019 sono ormai passati due mesi ma sembra proprio che Ultimo stia ancora faticando a togliersi di dosso tutto quello che è successo. La sua mancata vittoria alla kermesse sanremese ha creato non poco scompiglio nella sua vita soprattutto per le risposte che lui stesso ha dato in conferenza stampa il giorno dopo sul sistema di votazione e sugli “esperti” presenti in giuria. Il fatto che quello di Ultimo è stato comunque un successo e che adesso l’interprete è pronto a lanciare il suo nuovo disco per scalare le classifiche e prepararsi a conquistare tutti coloro che tra qualche settimana si riverseranno sulle spiagge. Proprio il singolo presentato a Sanremo sarà alla base del nuovo album Colpa delle favole che proprio oggi presenterà nello studio di Fabio Fazio a Che Tempo che Fa su Rai1. Tra gli ospiti della serata ci sarà proprio il cantante pronto a lanciare non solo la sua ultima fatica ma anche il suo tour nei palasport il cui primo concerto andrà in scena fra 20 giorni.

ULTIMO E IL PESO DELLA POPOLARITA’

Le canzoni contenute nel nuovo album alzano il velo su quella che è la delusione che da sempre lo accompagna e anche quella voglia di arrivare ma ora che il successo ha bussato alla sua porta si è trovato a pagare il pesante prezzo della popolarità. La medaglia ha sempre due facce e non tutti sono sempre pronti a viverne il meglio, Ultimo compreso: “È una metafora. Incolpo le favole perché non riesco a essere sincero e a incolpare me stesso. Con questo disco chiudo un cerchio dopo i primi due album, è una trilogia”. Il suo disco è un grido disperato di quello che Ultimo sente dentro senza badare a tutto quello che c’è fuori e la stessa copertina (dove lui appare con le mani sulle orecchie) lo dimostra. Ma proprio sul successo che lo ha travolto in quest’ultimo anno ha ancora una volta confermato: “E’ arrivato davvero molto velocemente, mi ha destabilizzato tutte le abitudini, se fosse stato più graduale avrei metabolizzato meglio”.

LA PASSIONE DI ULTIMO PER LA ROMA E PER TOTTI

Altro colpo al cuore dell’ultimo periodo è la sua amata Roma. In queste ultime settimane le cose per la sua squadra non stanno andando benissimo e lo stesso Niccolò Moriconi, in arte Ultimo, ai microfoni di Dazn ha rivelato di essere tifoso “attivo” della Roma andando spesso allo Stadio per seguire la sua squadra del cuore e il suo adorato Totti. Proprio sul capitano, nella stessa intervista ha ammesso: “L’addio di Totti? Un po’ come se abbandonassi una parte di me stesso. Non era il dispiacere di Totti che smetteva, era il mio di non vedere più quell’icona, è una cosa molto egoista forse… Lui ricordava la mia infanzia, non avevo più questo ponte. Si era persa la magia. Ho pianto tanto quando ci ha detto addio“. Il suo amore per il calcio e per la Roma però non lo hanno mai ispirato, in nessuna delle sue canzoni anche se ammette di essersi spesso ritrovato proprio nella descrizione dell’inno di Venditti e nella “voglia di sentirsi un gruppo”. Cos’altro rivelerà questa sera da Fabio Fazio?



© RIPRODUZIONE RISERVATA