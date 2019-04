Uomini e Donne/ Gian Battista Ronza cacciato: spuntano nuovi dettagli (Trono Over)

La cacciata di Gian Battista Ronza dallo studio di Uomini e Donne continua ad essere un argomento discusso dal pubblico del dating show. Il cavaliere è stato accusato di aver spintonato e trattato male una collaboratrice di Maria De Filippi, Ida Provenzano, che in studio ha poi confermato tutto. Gian Battista è stato allora invitato dalla De Filippi a lasciare lo studio per non farvi più ritorno. Il cavaliere non è però rimasto in silenzio e, dopo la famosa puntata, ha scritto sui suoi social: “Le porte tagliafuoco non possono essere buttate giù da un’essere umano. Quelle con maniglione antipatico, si aprono con un dito; basta toccare il maniglione e si sganciano.” Ma come Gian Battista, anche la collaboratrice di Maria De Filippi non è rimasta in silenzio e, attraverso le pagine del magazine di Uomini e Donne, ha confermato la sua versione.

IDA CONTRO GIAN BATTISTA: “CONFERMO TUTTO CIO’ CHE HO DETTO”

“Confermo tutto quello che ho dichiarato in studio.” esordisce Ida Provenzano al magazine di Uomini e Donne. “Lavoro da diversi anni nella produzione del programma e il mio comportamento è lo stesso per tutti gli ospiti, sia per le puntate del trono Over che in quelle del Classico. Il comportamento che ho avuto nei confronti del signor Gian Battista è lo stesso che ho per tutti gli altri.” Così spiega cosa accade dietro gli studi del trono Over: “Capita molto spesso che ci siano ospiti che rimangono fuori a inizio puntata ed entrino nel momento in cui Maria affronta il tema della coppia. Ed è quello che è successo, come da prassi, per Anna e Gian Battista, ma avviene regolarmente anche con Gemma e Rocco.”

