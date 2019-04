Uomini e Donne/ Natalia e Andrea in crisi: “Ha superato il limite” (Trono Classico)

Sul web pagine e pagine social sono dedicate a loro: sono tanti, infatti, i fan di Uomini e Donne che tifano per la coppia Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. I fan del trono Classico trovano che la loro conoscenza sia nata quasi come una favola che potrebbe avere un bellissimo lieto fine. Eppure, nello studio di Canale 5, Andrea è sempre più interessato alle altre corteggiatrici – Muriel, Klaudia e Giorgia – e ha messo un po’ da parte la bella Natalia. Un atteggiamento con ha scosso la corteggiatrice che, più volte, ha deciso di lasciare lo studio o ha comunque manifestato il suo dispiacere con le lacrime. Ma le speranze per la coppia ci sono ancora. Continuano infatti ad essere in molti i telespettatori di Uomini e Donne convinti che, alla fine, proprio Natalia sarà la scelta di Andrea.

ANDREA PERDE NATALIA? LA CORTEGGIATRICE È DELUSA

La priorità di Natalia Paragoni al momento è però quella di conquistare Andrea Zelletta. Il tronista ha palesato la sua preferenza anche per altre corteggiatrici – Muriel, Klaudia e Giorgia – ma questo non frena Natalia, che ammette di provare sentimenti importanti. “Sento che le emozioni stanno crescendo. – ammette la corteggiatrice – Mi sento sempre vicino a lui e libera di essere me stessa.” Ma ciò che impedisce i due ragazzi di fare un passo in avanti è il comportamento che il tronista ha con le altre corteggiatrici: “Andrea le bacia proprio tutte. Abbiamo fatto un’esterna ricca di emozioni forti, abbiamo parlato delle nostre famiglie, lui era commosso, e poi ha azzerato tutto nel giro di qualche ora. Ha superato il limite.” ammette Natalia, ancora una volta delusa.

