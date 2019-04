ALBERICO LEMME/ La dieta più trash della tv entra nella Casa (Grande fratello 2019)

Alberico Lemme è ufficialmente uno dei volti del Grande fratello 16, il reality show condotto da Barbara d’Urso in onda a partire da lunedì 8 aprile. Classe 1958, è un farmacista di Archi noto ai più come “il dietologo dei vip“. Alberico ha ideato la Filosofia alimentare, “un pensiero avanguardista e controcorrente in cui il paradosso regola il meccanismo: bisogna mangiare per dimagrire“. Tutto è iniziato quando aveva 42 anni: allora ha aperto la sua Accademia, arrivando al successo quasi subito. Il suo primo “allievo” è stato nientemeno che Flavio Briatore, che con il suo dimagrimento ha indirettamente sponsorizzato la dieta. Spesso va ospite nei salotti tv di Barbara d’Urso (Domenica Live fra tutti), passando per Porta a porta e Matrix. Il farmacista reggino è molto attivo sui social. Nonostante ciò, della sua vita privata si sa poco e niente.

La dieta di Alberico Lemme al Grande Fratello

Alberico Lemme ha due figli, un maschio e una femmina, più volte ospiti a Pomeriggio Cinque e Domenica Live per difendere le posizioni del padre. Spesso, infatti, Lemme si rende protagonista di dibattiti e scontri agguerriti riguardo alle diete tradizionali, che definisce quantomeno “superate”. Il valore calorico dei cibi, a suo dire, non conta. Quelle che andrebbero considerate sono tre variabili: l’indice glicemico, l’impatto biochimico e il pool enzimatico individuale. Insomma: la calcolatrice non serve, se si vuol perdere peso. Le sue tesi suonano a tratti come provocazioni. “La frutta e la verdura fanno ingrassare”; “l’olio e il burro fanno dimagrire”. Il grasso dipende dall’insulina, quindi – se la si produce – la dieta fallisce.

Gli insulti che fanno… dimagrire

A stimolare la produzione di insulina, Alberico Lemme docet, sarebbero la frutta e la verdura. Il limone è l’unico agrume concesso: “Stimola l’adrenalina, l’adrenalina attiva la liposi, va a metabolizzare i trigliceridi all’interno della cellula del tessuto adiposo”. Il suo consiglio è quello di assumere carboidrati a colazione (vanno bene anche gli spaghetti aglio, olio e peperoncino), a pranzo una frittata noci e cipolle e a cena carne o pesce. L’importante è che sia tutto senza sale. Il suo approccio con la clientela è piuttosto forte: in un’intervista a Dagospia, ha confessato di chiamare i pazienti “ciccioni” o “ciccioni bugiardi“. Non si risparmia niente: “Quando uno viene da me, lo fotografo, proietto la sua immagine e gli dico: ‘Che ciccione, mi fai schifo'”. Ne vedremo delle belle, al Grande fratello 16.



