Alda D’Eusanio/ Video: “mangia” dallo stesso piatto del cane, è polemica!

Il popolo del web (ma non tutto), si è scagliato contro Alda D’Eusanio, rea di avere “condiviso” il suo piatto d’insalata con il suo cagnolino. L’opinionista dell’Isola dei Famosi, ha postato un video sul suo account ufficiale di Instagram, dove gusta il cibo molto light, con il suo quattro zampe in braccio che le lecca la bocca e giocando e le ruba il cibo dal piatto. La conduttrice serenamente seduta in un locale di Campo de’ Fiori a Roma, ha dovuto fare i conti con l’ira funesta del popolo della rete. Il filmato infatti, ha acceso gli animi del web, prontissimi per criticare e commentare anche in maniera colorita. “Ci sono dei limiti di decoro che non possono valicare la soglia di casa propria”, si legge. “Io ho un cane che amo tantissimo, ma certe cose non gliele faccio fare”: questi sono solo alcuni dei giudizi apparsi sul profilo. La conduttrice classe 1950 è reduce dalla sua nuova televisiva nel ruolo di opinionista nel reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi. Nella trasmissione dell’ammiraglia Mediaset, la D’Eusanio ha fatto coppia con Alba Parietti.

Alda D’Eusanio “mangia” con il cane nello stesso piatto: è polemica

E se alcuni hanno puntato il dito contro Alda D’Eusanio, molti altri utenti hanno capito il gesto simpatico. Del resto, si vede chiaramente che l’opinionista non fa mangiare il cane volontariamente dal suo piatto, ma il piccolo quattro zampe ha “rubato” dal suo piatto, essendo un vero giocherellone. “Alda hai trovato il trucco per dimagrire un piatto in due risparmi anche il coperto”, ironizza una utente. Poi altri commenti a favore: “Quelli che dicono che schifo non hanno mai avuto un cane”, “Ci sono animali più sani e più puliti degli umani… buon pranzo mitica Alda”, “Che carinaaaa! Dio ti benedica!”, “Ma perché continuate a dire che schifo, scusatemi ma quanti esseri umani portano malattie. Amare gli animali è anche questo”. A seguire vi postiamo il video “incriminato”, giudicate voi se la conduttrice ha fatto un gesto “condannabile” oppure, come la vedo io, dovrebbe essere semplicemente preso con molta ironia.





© RIPRODUZIONE RISERVATA