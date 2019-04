Ambra Lombardo, chi è/ La prof che ama il greco… e i reality (Grande Fratello 2019)

Ambra Lombardo ha già fatto discutere e si prepara a entrare nella Casa del Grande Fratello 16. La professoressa di Letteratura e Storia promette di regalare una ventata di cultura ai gieffini, da sempre criticati in ogni edizione per via della scarsa conoscenza delle materie base. Non stupirebbe come mossa, visto che la produzione vuole accontentare anche quella parte di pubblico che l’anno scorso ha gradito l’ingresso di Alessandro Cecchi Paone. Anche se poi le cose non sono andate proprio come il previsto. Nel frattempo possiamo conoscere Ambra grazie al video di presentazione diffuso nei giorni scorsi in conferenza stampa: sappiamo che ha un grande amore per la cultura latina e greca e che potrebbe trasmettere questa sua passione anche agli altri concorrenti. Professoressa di giorno e modella durante il tempo libero, Ambra è una delle personalità gieffine da tenere sotto controllo.

Ambra Lombardo, una professoressa “severa” al Grande Fratello?

Siciliana e amante delle antichità, Ambra Lombardo ha già catturato l’attenzione del pubblico italiano ben prima del suo ingresso al Grande Fratello 2019. La professoressa e modella mette in mostra la sua bellezza fisica sui social, ma come ci chiarisce nel video di presentazione, non bisogna lasciarsi trarre in inganno. Errore che a quanto pare avrebbero fatto anche alcuni suoi alunni, per poi scoprire che in realtà ha un caratterino niente male. Severissima e pronta a bacchettare chiunque, Ambra non avrà vita facile all’interno della Casa. Sappiamo infatti che i maestrini di turno vengono spesso presi di mira dal branco, ma la Lombardo ha un asso nella manica da giocare. Data la sua esperienza con classi e alunni, ci sono molte probabilità che riesca a mettere tutti in riga. Clicca qui per rivedere il video di Ambra Lombardo.

