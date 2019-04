AMICI 18/ Foto, Loredana Bertè contro Jefeo “la qualità non ce l’ha”

La seconda puntata del serale di Amici 18 di Maria De Filippi ha visto uscire dal programma Ludovica. L’ultima sfida, infatti, ha visto scontrarsi Ludovica e Tish e il pubblico da casa tra le due ha scelto di eliminare Ludovica tra la disapprovazione di Loredana Bertè. La regina del rock per questo motivo a poche ore dalla puntata ha lanciato una vera e propria bomba proponendo un cambio di regolamento per il talent show di Canale 5. L’uscita di Ludovica dal programma ha letteralmente sconvolto la rocker che, chiamata a decidere chi mandare in sfida, ha fatto proprio il nome della cantante sicura del fatto che avrebbe vinto qualsiasi sfida. Così non è stato visto che Ludovica è stata sconfitta da Tish nella sfida finale, una decisione che ha spinto la Bertè a parlare tramite un lungo comunicato stampa in cui ha attaccato senza mezzi termini Jefeo.

Ecco cosa si legge nel comunicato stampa ufficiale pubblicato dai social di Amici di Maria De Filippi. Loredana Bertè è furiosa e attacca i professori della scuola: “è chiaro che durante la seconda puntata i professori hanno messo in pratica un sistema che è contro la qualità del canto. Se il metro di giudizio fosse stato la qualità artistica del canto i professori avrebbero dovuto far uscire, ben prima di Ludovica, Jefeo”. La rocker è rimasta molto delusa dall’uscita di Ludovica su cui ha solo parole di stima: “è intonata, quando canta esprime emozioni. Sa cantare!”. La cantante poi chiosa contro i prof colpevoli di aver protetto Jefeo: “I professori invece premiano Jefeo per ben due volte dandogli un punto e poi non mandandolo a rischio eliminazione. Forse credono di accontentare i giovani, ma non capiscono niente perché nella Trap c’è la qualità e Jefeo non porta qualità”. Per la Bertè, infatti, il canto è qualcosa che deve regalare emozioni e far venire la pelle d’oca.

Loredana Bertè contro Jefeo

La cantante poi attacca il trapper Jefeo: “Non basta mettere una base, dire le parole a filastrocca e mettere effetti audio sulla voce. Il pubblico non è scemo, sa riconoscere l’artista di qualità da quello che la qualità non ce l’ha. Jefeo la qualità non ce l’ha e i professori lo proteggono solo perché credono o sperano di accattivarsi il pubblico giovane. Così facendo non tutelano il talento, ma tutelano loro stessi. Infatti, anche Vessicchio ha cercato di farli riflettere, pregandoli di ripensare al voto a favore di Jefeo, ma loro niente. Hanno fatto vincere il talento di uno che canta come la voce del navigatore e affossano il talento vero”. La cantante non ci sta e allora ha proposto una vera e propria rivoluzione: “Propongo una rivoluzione: credo talmente tanto in quello che sto dicendo che chiedo alla produzione di lasciarmi scommettere con il pubblico a casa. Chiedo ufficialmente alla produzione che la prima manche della prossima puntata sia giudicata esclusivamente dal pubblico a casa attraverso il televoto, terza prova inclusa. Ma Jefeo non deve esibirsi affatto, così dimostrerò che lui non porta proprio niente alla sua squadra, anzi è una zavorra”. Chissà se la proposta della Bertè verra accettata o meno dalla produzione del programma. Clicca qui per la foto del comunicato di Loredana Bertè