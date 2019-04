Amici serale 2019, seconda puntata/ Loredana Bertè “condanna” Ludovica

“Fare facilmente ciò che gli altri trovano difficile è talento. Fare ciò che è impossibile al talento è genio” (Henri-Frédéric Amiel). Ieri sera è andata in onda la seconda puntata del serale di Amici 2019, dove gli allievi della scuola si sono cimentati in performance per quanto riguarda il canto e il ballo ad altissimi livelli. La serata è stata lunga e come sempre il meccanismo molto complesso. Nella prima sfida a squadre ad avere la meglio è stata la squadra blu guidata da Vittorio Grigolo che ha vinto la prima manche. I ragazzi quindi sono stati chiamati a fare i loro nomi e come sempre, i professori hanno deciso se rischiare di perdere un membro della squadra perdente o meno. Alla fine però è stata decisiva Loredana Bertè che ha scelto di mandare in sfida Ludovica ritenendola molto forte. La gara poi è andata avanti con nuove esibizioni e nuovi momenti molto emozionanti. A vincere la seconda sfida è stata la squadra bianca e questa volta ad andare a rischio eliminazione sono stati i componenti della squadra blu. Anche in questa seconda puntata di Amici 18, è stato il direttore artistico Giuliano Peparini a decidere chi mandare in sfida, e alla fine ha optato per Tish. Quest’ultima ha vinto, e ad essere eliminata è stata la cantante dei bianchi Ludovica.

TISH: CONTINUERÀ A CANTARE IN INGLESE AD AMICI 2019?

Tanti gli ospiti illustri che hanno duettato con i ragazzi, dal violinista Charlie Siem, Ermal Meta, Fabrizio Moro fino ad arrivare ad Al Bano. Sinceramente, è stato bellissimo notare non solo come all’interno della seconda puntata del serale di Amici sia stato dato sempre più spazio anche al pubblico da casa, permettendogli di poter decidere grazie al televoto il vincitore della prima prova durante la prima manche, ma anche quella di vedere i giovanissimi e talentuosi allievi cimentarsi con altri stili per quanto riguarda il ballo, e con altre lingue per quanto riguarda il canto, ad eccezione di Tish, che continua a cantare sempre in inglese. Se spesso durante il programma, è stato sottolineato quanto sia importante per un artista cimentarsi con altri stili o meglio con altre realtà artistiche inerenti al suo campo, perché Tish continua a cantare solo in inglese? Magari durante le prossime puntate, sicuramente vedremo anche l’artista in questione, come gli altri suoi compagni cimentarsi con altri generi musicali compreso quello italiano. Speriamo.

LO SPETTACOLO DEI BALLERINI DI AMICI

Per quanto riguarda la danza invece, la stessa è l’espressione della persona. È disciplina, rigore, socializzazione, educazione, cultura, ragione di vita! Ovviamente anche doti fisiche, tecnica, movimento, coordinazione, fluidità, plasticità, consapevolezza del corpo, musicalità e tanto altro. Con questo non ci riferiamo solo alla danza classica, ma a tutta la danza in generale, a tutte le discipline possibili ed immaginabili, dalla danza moderna, jazz, contemporanea al tango argentino, ballo latino americano, danza del ventre, hip-hop ecc. Come in passato ad Amici, anche quest’anno ci sono dei giovanissimi ed ottimi talenti: Umberto, Vincenzo, Valentina e Rafael, i quali anche ieri sera ci hanno stupiti con i loro meravigliosi quadri del grande Peparini. In particolar modo è stato super emozionante il quadro dedicato agli anziani dove abbiamo visto uno strepitoso Vincenzo ballare ed interpretare magistralmente il tutto. Umberto e Rafael poi, nel quadro che li ha visti ballare insieme in due stili diversi , come un pittore fa con i suoi arnesi del mestiere, grazie alla loro eccellente bravura tecnica ed interpretativa, sono riusciti a dar vita ad una vera e propria opera d’arte, ed infine Valentina, in ‘Bella Ciao’ una vera e propria esplosione di emozioni, che “dejan las huellas en el corazòn”. Bene non ci resta altro che aspettare la prossima puntata per sapere quali altre entusiasmanti sorprese ci regalerà Amici, uno dei talent più belli della tv dove l’arte con la A MAIUSCOLA è la protagonista principale.



© RIPRODUZIONE RISERVATA