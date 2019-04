Andrea Mainardi a Pomeriggio 5/ Matrimonio con Anna Tripoli in diretta tv: i dettagli

Nella nuova puntata di Pomeriggio 5 si parla anche di matrimonio. Tra gli ospiti di Barbara d’Urso c’è infatti il secondo classificato del Grande Fratello Vip 3: Andrea Mainardi. Chi ha seguito la sua avventura nella Casa più spiata d’Italia, sa che questa si è conclusa con una romantica proposta di nozze alla sua compagna, Anna Tripoli, meglio nota come “Tripolina”. Lo chef, ex volto de La Prova del Cuoco, non aveva però svelato una data delle nozze, dichiarando comunque che l’anno scelto per il lieto evento sarebbe stato il 2018. A qualche mese da quell’annuncio, Andrea Mainardi è pronto per svelare al pubblico di Canale 5 i primi dettagli di questo matrimonio e, quindi, anche la data scelta. Ad annunciarlo è proprio Barbara d’Urso nel promo della nuova puntata di Pomeriggio 5.

NOZZE IN DIRETTA TV PER ANDREA MAINARDI?

“Andrea Mainardi si sposa con noi, si sposa con voi. Quindi sarà qui con tutte le anticipazioni” annuncia la d’Urso all’inizio del nuovo appuntamento con Pomeriggio 5 (che precede l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello). La conduttrice ci dà dunque una prima anticipazione: le nozze dello chef andranno in onda in diretta proprio per uno show della d’Urso. Ma ancora oggi, Mainardi potrebbe finalmente svelare la data scelta per le nozze con la sua Tripolina e, magari, anche tutti i primi dettagli del lieto evento, dalla location all’abito. Ricordiamo che Andrea Mainardi è anche papà di una bambina, Michelle, che abbiamo visto anche al Grande Fratello Vip.

