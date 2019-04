Angela Losito, chi è/ Il fidanzato? Forse nella Casa… (Grande Fratello 2019)

Angela Losito dovrà fare di tutto per assicurarsi un posto al Grande Fratello 16 come concorrente. L’anno scorso lo stesso dubbio ha colpito alcuni degli aspiranti gieffini che abbiamo visto poi nella Casa, anche se non tutti sono riusciti ad arrivare fino in fondo. Basti pensare a Valerio Logrieco, fra i primi a uscire dal reality, e Filippo Contri che invece è rimasto a lungo nella struttura. Angela però non sarà la sola a vivere nel Grande Ranch nei giorni precedenti al debutto del reality, dato che potrà condividere lo spazio con altri tre aspiranti gieffini. Scopriremo se riuscirà a varcare la porta rossa solo nella prima puntata: come se la sta cavando nel frattempo? Per ora i ragazzi si stanno ambientando nella location esclusiva pre GF 16, ma sembra che Daniele Dal Moro, l’unico ometto del gruppo, non sia rimasto colpito in modo particolare da Angela. La convivenza forzata cambierà questa prima impressione? Nel frattempo in base alle schede di presentazioni dei ragazzi possiamo ipotizzare un piccolo scontro fra Angela e Audrey Chabloz, visto che la prima è una chiaccherona e la seconda invece non tollera le persone troppo esuberanti.

Angela Losito sogna di lavorare in radio, ma prima il Grande Fratello

28 anni e classe 1990, Angela Losito è una barese doc, ma da tempo ha deciso di lasciare la sua città natale per trasferirsi a Milano. Ha frequentato la Facoltà di Scienze della Comunicazione ed è riuscita a conseguire la laurea triennale e sembra che stia cercando già di mettere a frutto i propri studi. Vorrebbe infatti lavorare come speaker radiofonica ed anche se negli ultimi tempi ha già avuto modo di approcciarsi al mondo della radio, sembra che non abbia ancora trovato il giusto spazio per coltivare il suo sogno. Al GF 16 avrà modo di farsi conoscere per il suo carattere socievole e simpatico. L’ironia è uno dei suoi pregi maggiori, ma non nasconde di avere anche dei difetti piuttosto evidenti. Come la tendenza ad essere impulsiva ed una certa dose di egoismo che spesso l’hanno spinta a tenere gli altri a distanza. Non riesce ad avere un buon rapporto in particolare con le donne: chissà se il Grande Ranch ha fatto cambiare idea ad Angela, visto che si è ritrovata a doversi confrontare con due concorrenti femminili. Le chiacchiere non saranno mancate, visto che è molto loquace. Non è un caso insomma se vorrebbe diventare una speaker della radio. Fidanzato? Assolutamente no. È single e preferisce dedicarsi alle sue passioni, come i cani e i libri.

