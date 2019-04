Antonella Elia/ “Di cosa ti occupi?”, gaffe della docente (Che fuori tempo che fa)

Antonella Elia è pronta a raccontarsi questa sera nel nuovo appuntamento di Che fuori tempo che fa. Nel salotto di Fabio Fazio, la conduttrice parlerà dei suoi successi più recenti, ripercorrendo tutti i traguardi raggiunti nel corso della sua carriera e i protagonisti che l’hanno accompagnata nel suo cammino. La Elia ha infatti affiancato i conduttori più amati del panorama televisivo italiano, come Mike Bongiorno e Corrado; ma tra questi, lo ricordiamo, c’è anche l’indimenticabile Fabrizio Frizzi, al quale, in occasione del primo anno dalla sua scomparsa, la Elia ha dedicato un tenero pensiero sui social. “Manchi da un anno – si legge in un post su Instagram – Ti ricordo così… e ricordo quanto ci siamo inseguiti la scorsa estate quando volevi darmi il cd con tutte le cose fatte insieme. Ti penso #fabriziofrizzi”.

“Antonella Elia chi?”

Da Non è la Rai a La Ruota della Fortuna, passando per La Corrida, Pressing e Bravo Bravissimo: Antonella Elia è una delle conduttrici più note della televisione italiana, ma in passato, si legge in una recente intervista, ha abbandonato il mondo della televisione “all’apice della carriera”. Una decisione motivata come una semplice scelta personale, ma di cui oggi la conduttrice, sente di continuare a pagare le conseguenze. La sua popolarità, infatti, comincia ad accusare qualche colpo, come si legge in una news riportata da Leggo.it: in occasione di un corso Forma Camere dedicato a Instagram, la docente non l’avrebbe riconosciuta e, invitandola a presentarsi in pubblico, le avrebbe chiesto: “E tu di cosa ti occupi?”. Immediata la risposta della showgirl: “Non mi conosci? Io faccio l’attrice, sono Antonella Elia“, ma il suo nome e il suo volto non hanno suggerito nulla all’insegnante, che ha tagliato corto con un eloquente “Mi dispiace”.

Otufit da “Cenerentola in versione cielo”?

A un passo dal suo intervento a Che fuori tempo che fa, Antonella Elia non ha nascosto il suo entusiasmo e sui social ha condiviso un filmato nel quale svela, in anteprima, alcune possibili scelte per l’outfit che indosserà questa sera. “Quando #fabiofazio ti invita a #chefuoritempochefa che fai? – scrive la showgirl su Instagram – Intanto il #look giusto. E poi l’#emozione può volare libera!”. A catturare la sua attenzione, un vestito da principessa di colore rosa con strass, impreziosito da una gonna in tulle molto ampia e scollatura vertiginosa. Per il suo stylist, però, l’abito “è un pochino troppo” e, considerato il contesto, ha proposto alla conduttrice di indossare, in alternativa, un’ampia gonna color turchese per una “Cenerentola in versione cielo”. Lo stilista, però, non ha ancora intenzione di svelare le sue carte e, a un passo dall’appuntamento di questa sera, promette una sorpresa. A seguire il video.





