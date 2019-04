Audrey Chabloz, chi è/ Contro gli “esaltati”: la nuova gatta morta? (Grande Fratello)

Audrey Chabloz è una delle aspiranti concorrenti del Grande Fratello 2019, ma non è detto che potremo vederla subito nella Casa. La modella della Val d’Aosta è infatti finita a vivere nel Grande Ranch con altri tre concorrenti e solo al momento del debutto del reality potrà scoprire se verrà accettata nella Casa oppure no. In base a quanto accaduto l’anno scorso, possiamo ipotizzare che Audrey ed i suoi attuali compagni d’avventura dovranno sottoporsi subito ad una prima nomination, che decreterà quindi chi potrà rimanere e chi no. Se dovesse ripetersi lo stesso meccanismo dell’anno scorso, Audrey dovrà contare solo sulla scheda di presentazione e su qualche clip che la vede all’opera al Grande Ranch. Sembra che la sua simpatia non sia stata fra le prime cose notate dagli spettatori, visto che la modella sfoggia un fisico da capogiro ed una bellezza generale che fa breccia all’istante nella mente di chi guarda. Sarà fortunata oppure non diventare una concorrente effettiva?

Da Aosta a Ibiza, Audrey Chabloz passerà dal Grande Fratello?

Classe 1992 e un sorriso che fa girare la testa: Audrey Chabloz ha già avuto modo di attirare lo sguardo dei fan del GF 16 grazie alla sua bellezza. Una delle particolarità che la contraddistingue è però la data di nascita, visto che grazie alla sua scheda scopriamo che è nata proprio il giorno di Natale. Anche se è molto affezionata ad Aosta, dove è nata, negli ultimi anni ha preferito mettere da parte il suo grande amore per la montagna per cambiare del tutto panorama. Ha scelto infatti di vivere ad Ibiza per motivi di lavoro, anche se come hostess si trova spesso in viaggio. Audrey infatti non è solo una modella e chissà, presto potrebbe anche pensare di ritornare in Italia in via definitiva. La Chabloz si definisce un’egoista incapace di andare d’accordo con le persone troppo esuberanti. Avrà qualcosa da ridire con Angela Losito, la loquace del Grande Ranch? Testarda e con tanti corteggiatori, sembra mettere al primo posto l’attenzione per il suo fisico.

