Barbara d’Urso/ Negli ultimi anni mai tanta attesa, e oggi… (Grande Fratello 2019)

Ogni giorno con Barbara d’Urso e da oggi anche per due sere a settimana. La regina dei contenitori Mediaset sta per dare vita al Grande Fratello 2019 ed ha già messo così tanta carne sul fuoco che i fan non vedono l’ora di rivederla nel reality. Non sarà così semplice per la conduttrice riuscire a destraggiarsi fra i tanti show che guida, da Pomeriggio 5 a Domenica Live fino al suo nuovo Live – Non è la d’Urso. ‘Non c’è due senza tre ed il quarto vien da sé‘, dice un famoso detto che Barbarella deve aver fatto suo. Ottimo il riscontro con gli ammiratori ed ascolti sempre al di sopra delle aspettative: il programma domenicale in particolare ha conquistato il titolo del più visto della sua fascia anche per la puntata di ieri. 17% di share e tanti ringraziamenti da parte di Barbara sui social, diretti a tutti coloro che senza sosta la seguono sul piccolo schermo. Durante la conferenza stampa del GF 16, la conduttrice ha assicurato che tra i concorrenti ci saranno personaggi del suo salotto: “Il cast sarà variegato con i cosiddetti “mostri della D’Urso”!“.

Barbara d’Urso pronta per un Grande Fratello “choc”

Ha il merito di aver fatto ritornare anche le meteore della tv: Barbara d’Urso si prepara a fare il pieno di consensi anche con il suo Grande Fratello 2019. Non ci sono grandi misteri sul fatto che Mediaset abbia trovato in Carmelita un vero cavallo di battaglia e nel vero senso della parola. Instancabile, versatile, immancabile e amabile: Barbara fa incetta di cuori ed è una delle vip più seguite sui social e sul piccolo schermo. Suo il merito di aver riportato Lamberto Sposini in tv. Suoi gli scoop ‘choc’ come ama dire ultimamente, le rivelazioni del suo salotto ed anche la scelta di dare voce a personaggi discutibili. Un po’ come Alberico Lemme, che a quanto pare ha scelto di portare con sé anche in questo ritorno nel reality. C’è chi però punta il dito contro la regina dello share e non solo per la sua eterna faida con le altre timoniere di reti rivali e non, ma anche per via della scarsa cultura che Silvia Motta ha attribuito al pubblico di Carmelita. “Erano dati di ascolto“, ha subito sottolineato TvTalk via social non appena i fan dursiani hanno fatto sentire la loro voce. “A me sono quelli con la puzza sotto il naso che non piacciono“, ha replicato invece Barbarella. Storie antiche? Non più di tanto. Da un lato è vero che la d’Urso venga attaccata almeno una volta al giorno e per i motivi più disparati. Dall’altro c’è chi è pronto ad osannarla, come Vittorio Sgarbi che di recente abbiamo visto spuntare spesso come suo ospite. Certo si tratta sempre dello stesso critico d’arte che non ha peli sulla lingua e che non esita a prendere di mira nessuno. Nemmeno la padrona di casa, in occasione delle sue ospitate.

