Belen e Stefano De Martino/ Lui mostra la fede, la Rodriguez sprizza felicità sul web

Belen e Stefano De Martino, agli annunci ufficiali, preferiscono i piccoli gesti che confermano quanto si vocifera da settimane ovvero il ritorno di fiamma. Di fronte ai numerosi baci immortalati dai paparazzi e alle dichiarazioni di Jeremias Rodriguez a Verissimo, non c’erano più dubbi sul ritorno dell’amore tra la Rodriguez e il napoetano, ma i gesti fatti da entrambi nelle utime ore hanno le caratteristiche di un vero e proprio annuncio ufficiale. Dopo aver nuovamente condiviso le foto della moglie su Instagram Stories durante la scorsa puntata di Colorado, Stefano si è presentato da Mara Venier in occasione dell’ultima puntata di Domenica In di cui è stato ospite con Fatima Trotta con la fede a dito. Un gesto importante che, tuttavia, il conduttore di Mada in Sud non ha voluto commentare limitandosi a sorridere. E Belen? Come ha reagito di fronte a quella che, per i fans, è una nuova dichiarazione d’amore pubblica?

BELEN E STEFANO DE MARTINO: LA RODRIGUEZ AL SETTIMO CIELO SUI SOCIAL

Belen Rodriguez ha trascorso una tranquilla domenica a Milano con il figlio Santiago. Mentre Stefano De Martino, dopo l’ospitata a Domenica In è tornato a Napoli per le prove di Made in Sud, in onda questa sera, la showgirl argentina ha dedicato il suo tempo libero al figlio Santiago. Su Instagram Stories si è così mostrata sola con lui durante la cena con un look casual e, soprattutto, con un sorriso e una serenità negli occhi che esprimono il suo momento di grazia. Da quando è tornata tra le braccia del marito, infatti, Belen sprizza felicità da tutti i pori. Felice e serena di aver ritrovato non solo l’uomo che ha amato con tutta se stessa, ma anche il padre di suo figlio a cui ha sempre voluto dare una famiglia unita come quella in cui è cresciuta lei, la showgirl non nasconde la sua felicità. Di fronte alla ritrovata serenità, tornerà a condividere ogni istante della sua vita privata?

