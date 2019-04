Carmen Di Pietro e Antonio Rivano/ “Ecco perché ci siamo lasciati” (Pomeriggio 5)

Tornano ospiti di Barbara d’Urso nel corso della nuova puntata di Pomeriggio 5 Carmen Di Pietro che, anche stavolta, non è da sola. In collegamento con Barbara d’Urso c’è infatti anche Antonio Rivano, uomo che con la Di Pietro ha avuto una storia finita da qualche tempo. Ed è proprio a loro che la conduttrice dedica, infatti, uno spazio nella nuova puntata di Pomeriggio 5 nella fascia dedicata al gossip. La d’Urso si interroga infatti sulle motivazioni che hanno portato i due alla rottura. Il primo a dire la sua è proprio Antonio Rivano. “A dividerci è stata la distanza, il tempo. Non avevamo mai tempo per stare insieme…” Barbara però non è convinta da queste motivazioni e lo fa presente ad entrambi: “Ma dai, non mi prendete in giro! Non può essere la distanza la motivazione per la quale vi siete lasciati!”

CARMEN DI PIETRO: “CON ANTONIO NON ERA AMORE”

Stuzzicato da Barbara d’Urso, ma anche da Biagio d’Anelli che è tra gli ospiti di oggi di Pomeriggio 5, Antonio Rivano si sbilancia e svela ulteriori dettagli. “Lei ha tutte le sue fisse, la palestra e il resto…” svela ancora, svelando di averla spesso ritrovata di notte con tanto di maschera con cetrioli prima di andare a letto. La conduttrice però si rivolge anche a Carmen Di Pietro, chiedendo invece le sue motivazioni in merito alla fine di questa relazione. L’ex gieffina allora ammette: “Diciamo che non è scattato quello amore, quello eterno..”, motivazione per la quale avrebbe deciso di chiudere ogni rapporto con Antonio Rivano. Una storia, quindi, definitivamente finita.

