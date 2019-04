CRISTIAN IMPARATO/ “Ho affrontato una vita che non era la mia” (Grande fratello 2019)

Cristian Imparato non è più il ragazzino di una volta. Che fosse cambiato era prevedibile, ma mai fino a questo punto: complice la pubertà, il vincitore della prima edizione di Io canto appare completamente diverso. Oggi si appresta a partecipare al Grande fratello 16 in qualità di concorrente, e già impazzano i gossip sui suoi presunti ritocchini. Lui, comunque, nega tutto: l’unica immagine che si è lasciato alle spalle è quella del “bambino prodigio”; per il resto, non ha assolutamente rinnegato il suo aspetto. Dai 14 ai 22 anni è stato più volte oggetto di critiche, sugli stessi social dove vanta oltre 60mila follower. Cristian è stato anche ricoverato in ospedale dopo aver abusato di farmaci: la colpa è di una relazione finita male con una ragazza dal volto ignoto. Quanto alla musica, il suo sogno resta quello di partecipare al Festival di Sanremo.

Cristian Imparato come Alessandro Casillo?

La vita da vip non è sempre tutta rosa e fiori. Cristian Imparato ne sa qualcosa: “Diventare famoso a 14 anni è stato pesante perché ho affrontato una vita che non era la mia”. Ovunque andassi mi fermavano per strada, mi chiedevano autografi, fotografie, com’è Gerry Scotti… È stata un’esperienza molto forte e inaspettata. Il secondo anno uguale, anche perché ero quasi sempre in trasmissione come ospite, sotto i riflettori, e continuavo a essere il ragazzino di Io canto“. La notorietà, comunque, gli ha permesso di incidere il suo primo album a soli 17 anni. Non ha mai pensato, al contrario del collega Alessandro Casillo, di partecipare a un talent: “Non li ho mai seguiti, neanche quelli per bambini”, ammette a Vanity Fair. E dopo Io canto non ho più fatto provini: stavo cambiando e temevo che mi avrebbero buttato fuori. Spero di non aver mai bisogno di farli. Penso di poter fare altro per mantenere il mio successo”.

Ora il Grande Fratello, non più “brutto anatroccolo”

L’ostacolo più grande, in una carriera piuttosto lineare, lo attribuisce proprio alla crescita: “Quello che ha reso tutto particolarmente difficile è stato il cambiamento della voce: non sapevo gestire il range vocale che cambiava e non sapevo come fare davanti al microfono. È stato un momento terribile, in cui sono stato molto insicuro: la musica è la mia vita e non sapevo più come fare. Per questo ho cominciato a prendere lezioni da un maestro di canto”. Una sola certezza: Cristian Imparato è un bell’anatroccolo. “Nel tempo libero studio danza moderna, poi un po’ di esercizi in palestra per strutturare il fisico. Esco con gli amici e, soprattutto, vado con loro in discoteca: amo il delirio! Non sono più l’angioletto di Io canto, altro che brutto anatroccolo!”.



