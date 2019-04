Cristiano Malgioglio/ “Da quando i miei genitori sono morti…” (Grande Fratello 16)

Una delle poche conferme di questo Grande Fratello 2019 è sicuramente Cristiano Malgioglio. Squadra che vince non si cambia, almeno in parte, per Barbara d’Urso che sembra aver messo da parte Simona Izzo premiando invece l’amico con il quale ha passato le sue vacanze di Natale in quel di Cuba. I due tornano a far coppia fissa nel prime time di Canale 5 e al loro fianco di sarà Iva Zanicchi, già promossa dallo stesso Malgioglio che a DiPiù Tv ha commentato il suo ritorno nel programma a cominciare dal fatto che non è stata l’amica Barbara a chiamarlo ma è la produzione che lo ha contattato per farlo tornare come opinionista: “E’ stata la produzione a cercarmi e io al Grande Fratello non posso dire di no. Quello studio è casa mia e partecipare alla versione vip due anni fa mi ha regalato grande popolarità. Barbara d’Urso mi ha chiamato e si è detta felice di lavorare di nuovo con me”.

CRISTIANO MALGIOGLIO E LE RIVELAZIONI DI BARBARA D’URSO

In realtà i due non sono solo colleghi ma amici da sempre e lo stesso Cristiano Malgioglio, proprio in questa lunga intervista al settimanale, ha raccontato di conoscerla dal 1996 quando conduceva un programma su Rete 4 e non era ancora la regina della tv: “Mi sono seduto vicino a questa ragazza bellissima, è nata così la nostra amicizia”. Da allora il loro rapporto è diventato sempre più forte ma c’è una cosa che lui ama di lei e non è tanto il suo corpo pazzesco alla luce della sua età ma sono le sue scarpe: “Noi ci troviamo benissimo insieme, lei è una macchina da guerra ma c’è una cosa di lei che mi fa impazzire ovvero le sue scarpe, vado pazzo per i suoi tacchi“. Chiariti i punti in comune e il rapporto con la conduttrice, Malgioglio si sposta poi su argomenti più personali e lavorativi alla luce del successo raggiunti in questi ultimi due anni soprattutto dalla partecipazione alla versione vip del programma in poi.

IL DOLORE PER LA MORTE DEI GENITORI E LA SOLITUDINE

Nella lunga intervista Cristiano Malgioglio si racconta a cominciare dal non volere rivelare la sua “età anagrafica, come le star di Hollywood” finendo al suo personaggio “colorato” che nella vita di tutti i giorni non esiste. Lui stesso confida: “Quello che vedete in tv è un personaggio colorato, allegro e scherzoso ma nella vita di tutti i giorni sono un po’ diverso, ho un animo malinconico e soffro molto la solitudine. Per questo cerco la spensieratezza, ne soffro soprattutto da quando ho perso i miei genitori“. Riguardo al futuro, invece, è pronto a scommettere che sarà uno scrittore che viaggia in un lungo e in largo per il mondo e non certo un “colorato” personaggio televisivo. Per adesso il suo unico pensiero sembra essere il presente ovvero il Grande Fratello 16 e il suo nuovo disco. E poi? Chi vivrà, vedrà…



