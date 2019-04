Daniele Dal Moro/ Nel Grande Ranch nasce un flirt con Erica… (Grande Fratello 2019)

Unico maschietto del Grande Ranch del GF 2019, Daniele Dal Moro ha già fatto breccia nel cuore delle italiane grazie al suo aspetto fisico. Statuario e curato, il modello di Verona non ha bisogno di presentazioni, almeno per quanto riguarda i suoi muscoli. Lo vedremo nella Casa oppure il suo percorso terminerà prima? Ricordiamo che l’anno scorso non tutti i fisicati della location pre-reality sono riusciti ad accedere all’ambiente principale del programma. Daniele potrebbe avere fortuna oppure no: nel frattempo si sta facendo conoscere dalle sue attuali compagne d’avventura. Sembra anzi che abbia trovato in Erica Piamonte una piacevole compagnia. Fra i due per caso è già scoccata la scintilla? In caso di risposta affermativa, potrebbero diventare la prima coppia ufficiale del reality. Forse è un po’ troppo presto per parlare, ma la biondina lo ha colpito in modo particolare grazie alla sua grande simpatia. Oppure il motivo è un altro?

Chi è Daniele Dal Moro, entrerà al Grande Fratello 16?

28 anni e un ciuffo ribelle, forse dovuto alla sua data di nascita. Daniele Dal Moro è nato infatti il 4 luglio del 1990, un giorno significativo per gli americani e non solo. Dato che si tratta di una tipica giornata estiva, potrebbe darci un’idea della possibile solarità dell’aspirante concorrente del Grande Fratello 16. Non è ancora detta l’ultima parola, soprattutto perché in base alla scheda dell’imprenditore di Verona sembra che sia esuberante e sensibile allo stesso tempo. Daniele si definisce inoltre determinato, una qualità che di sicuro potrebbe averlo aiutato nell’azienda di famiglia, in cui lavora da diverso tempo. Si occupa infatti di marketing e pubblicità e di certo sa come vendersi, anche se ultimamente sembra più orientato a valutare il mondo finanziario. L’animo da imprenditore è tra l’altro un’eredità della madre che fa lo stesso lavoro. Il padre invece è del partito del PD ed è impegnato nel mondo della politica. Anche se il suo fisico mette in mostra la sua attenzione per l’aspetto esteriore, Daniele ama anche giocare ai videogame. Non sappiamo invece che tipo di rapporto abbia con la sorella minore, che ha solo 19 anni. Sarà riuscito ad avere un legame positivo e ottimo come quello che ha creato con i genitori?

