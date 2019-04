Enrico Contarin, chi è/ Rumors: il Marketing Manager 27enne al Grande Fratello 16?

Enrico Contarin potrebbe essere uno dei concorrenti ancora non ufficializzati del Grande Fratello 16, in partenza questa sera su Canale 5. Il suo nome, si legge infatti su Fanpage, sarebbe comparso, nelle ultime ore, assieme a quello di altri quattro misteriosi ragazzi sul sito del programma, ma poco dopo, così come hanno scoperto dagli amministratori della pagina fan “Isola dei Famosi e Grande Fratello News”, le informazioni sarebbero risultate irraggiungibili. Enrico Contarin entrerà nella casa più spiata della televisione, accanto ai concorrenti già ufficializzati da Barbara D’Urso? Per scoprirlo non possiamo che attendere la puntata in onda questa sera, quando la conduttrice presenterà in diretta tv il cast della nuova edizione. Ma chi è davvero Enrico Contarin? Di lui, al momento, conosciamo ben poco, ma il suo profilo social ufficiale sembra suggerire numerosi dettagli sulla sua professione.

Market manager delle pelletterie Contarin al Grande Fratello?

Enrico Contarin, che questa sera potrebbe varcare la porta rossa e diventare uno dei concorrenti del Grande Fratello 16, è un ragazzo originario di Bessica, una frazione del comune di Loria, in provincia di Treviso. Capelli castani dai riflessi biondi, occhi azzurri, il suo profilo Instagram non nasconde una passione per il buon cibo e per i viaggi. Di recente, infatti, alcuni scatti lo hanno immortalato in California e in Mexico, ma per le sue vacanze estive, conferma il suo profilo ufficiale, ha scelto la più vicina Jesolo. Ma di cosa si occupa, in particolare, il nuovo probabile inquilino di Cinecittà? Il suo account ufficiale rimanda alla fan page di un brand, Pelletterie Contarin a Bessica di Loria, dove, in un breve filmato, proprio il giovanissimo Enrico spiega la mission dell’azienda, che oggi è “partner di progetti importanti”.

La laurea in Comunicazione media e pubblicità

Nato e cresciuto in una famiglia di commercianti nel settore della moda, Enrico Contarin è il Marketing Manager delle Pelletterie Contarin. Il nuovo, probabile, concorrente del Grande Fratello 16, si legge su Likedin, si definisce “abile nell’attività di compravendita e PR con l’obiettivo, banale ma concreto, di migliorarsi continuamente”. Parla quatto lingue, l’italiano, il tedesco, lo spagnolo e l’inglese, e nel 2014 ha conseguito la laurea all’Università IULM in Comunicazione media e pubblicità. Per quanto riguarda la sua vita privata, non abbiamo notizie certe su alcuna storia sentimentale e su Instagram, procedendo a ritroso nel tempo, sembra non esserci mai alcun dettaglio in grado di chiarire questo aspetto della sua vita. L’affascinante Enrico Contarin è ancora single? Lo scopriremo questa sera, nel nuovo appuntamento del GF dedicato ai nip.



© RIPRODUZIONE RISERVATA