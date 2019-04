ERICA PIAMONTE/ La fascinosa commessa conquisterà un posto al Grande Fratello?

Erica Piamonte è la più grande del gruppetto di aspiranti concorrenti del Grande Fratello 2019. E’ entrata in questi giorni al Grande Ranch con altri tre concorrenti ed ha 30 anni, qualcuno in più rispetto ai suoi attuali rivali. Potrà cercare di guadagnarsi un posto nella Casa e non è detto che riuscirà nell’impresa: tutto si deciderà solo in occasione della prima puntata del reality. Per ora possiamo conoscerla grazie alla sua scheda: è nata il 18 ottobre dell’88 a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze. Ha scelto di rimanere nella sua città natale, dove ha studiato per ottenere la maturità scientifica, per poi intraprendere una carriera come commessa di un centro commerciale. Ed è questo il lavoro che svolge attualmente, anche se non è detta l’ultima parola. In passato invece ha lavorato come ragazza immagine, segnale che il fascino di Erica non sia da sottovalutare. E sembra proprio che Daniele Dal Moro sia rimasto molto colpito dalla ragazza, visto che durante uno dei primi collegamenti ha affermato di trovarla piacevole, divertente. Nulla da togliere rispetto alle altre ragazze, ma sembra che Erica sia più affine al bel veronese. Sarà già nata una love story fra i due?

ERICA PIAMONTE AL GRANDE FRATELLO?

Nessun freno alla ribellione di Erica Piamonte, che sa bene fino a che punto può spingersi pur di ottenere quello che vuole. Avremo modo di conoscerla meglio grazie al Grande Ranch del GF 16, anche se la ragazza spera di fare il suo ingresso definitivo nella Casa. Per ora non può considerarsi una delle concorrenti ufficiali, ma non è detta l’ultima parola. A differenza delle sue attuali compagne di avventura non si definisce egoista, quanto incompresa. E sembra che nessuno sia in grado di capirla, nemmeno la famiglia ed i suoi affetti più cari. Anzi crede che il reality potrebbe finalmente darle la possibilità di avere un confronto diretto con la sua famiglia e scoprire perché non riescano a comprenderla. E’ single e chiacchierona: avrà già ubriacato di parole Daniele Dal Moro? Oppure sarà riuscita a contenere il suo entusiasmo, preferendo mettere un piccolo freno a mano per eventuali chiacchierate senza confini? In caso contrario, Erica potrebbe trovarsi a suo agio con la loquace Angela Losito, che ama parlare e confrontarsi con gli altri.

