Fabrizia e Francesca De Andrè/ La dolorosa guerra con il padre (Grande Fratello 2019)

Fabrizia e Francesca De Andrè, entreranno nella Casa del Grande Fratello 16 come unico concorrente. Già in passato, questo tipo di accostamenti erano avvenuti nell’edizione Vip con Antonella Mosetti e la figlia Asia Nuccetelli (nella prima edizione), Jeremias e Cecilia Rodriguez (nella seconda) e, lo scorso anno Le Donatella (Giulia e Silvia Provvedi). Le figlie di Cristiano De Andrè, sono famose proprio per i rapporti decisamente burrascosi e controversi con il padre. Tra le due, la più famosa è certamente Francesca, nota per avere partecipato nel 2011 all’Isola dei Famosi, con molte polemiche al seguito proprio scontrandosi con il padre. Modella e showgirl (si è cimentata anche come cantante), è stata per alcuni anni anche la fidanzata di Daniele Interrante. La sorella Fabrizia è meno nota. La primogenita di Cristiano De Andrè è nata dalla relazione tra il cantautore e Carmen De Cespedes. Anche lei, lo scorso settembre è stata ospite di Domenica Live dove ha raccontato il tormentato rapporto vissuto con il padre. Fabrizia lavora come modella, ha una relazione d’amore stabile e nel 2018 è diventata mamma del piccolo Riccardo.

Fabrizia e Francesca De Andrè al Grande Fratello 16

La primogenita della famiglia De Andrè lo scorso settembre, a una settimana di distanza dalle affermazioni di Francesca e Filippo contro il padre Cristiano, era intervenuta da Barbara d’Urso, in diretta durante Domenica Live. Dopo averlo difeso in passato, la donna ha fatto un passo indietro unendosi alle dichiarazioni dei due fratelli: “Il mio rapporto con mio padre è sempre stato travagliato (…) Però ho sempre cercato di avere un rapporto con lui perché ne ho sempre avuto bisogno, come ne ho bisogno tutt’oggi. Non sono qui per dare contro. Comunque è sempre mio padre. Però quando diventi madre, ci sono cose che ti lasciano un qualcosa di forte… Per questo ho deciso di parlare”. Fabrizia ha ribadito di non volere accusare il padre ma da quando è nato il figlio, il suo nonno famoso l’ha visto solamente una volta: “Quando è nato mio figlio, lui era in Thailandia per riposarsi. Quando ci siamo rivisti, ha visto il bambino al ristorante in cui lavora il mio compagno ed era felicissimo. Ma da lì, è sparito e io non so la motivazione”. Poi la rivelazione choc: “Mio padre, inizialmente, non era contento perché il mio compagno fa il cameriere, e al terzo mese mi aveva chiesto di abortire. Penso l’abbia fatto per timore che gli chiedessi un contributo economico”. Stasera Fabrizia e Francesca De Andrè, faranno il loro ingresso ufficiale nella Casa del Grande Fratello 16.

