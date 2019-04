FIDANZATO DI CRISTIAN IMPARATO, CHI È/ La presentazione durante il Grande Fratello?

Cristian Imparato è uno dei concorrenti della nuova edizione del Grande Fratello 16 in partenza da lunedì 8 aprile 2019 in prima serata su Canale 5. L’ex bambino prodigio di “Io Canto” torna così sotto i riflettori televisivi dopo le ripetute partecipazione nei salotti di “Domenica Live”, “Pomeriggio Cinque” e recentemente di “Live – Non è la D’Urso” dove ha più volte smentito di essere riscorso ad interventi di chirurgia estetica. Il ragazzo, infatti, più volte ha dovuto rispondere alle accuse di essere ricorso alla chirurgia estetica per cambiare il suo volto: “Si basano solo su foto per dire che sono rifatto quando farò qualcosa sarò il primo a dirlo ma finora non ho fatto nulla”. Durante una delle sue incursioni televisive ha anche rivelato un particolare che non è affatto passato inosservato. Ospite di Barbara D’Urso il cantante ha rivelato: “non posso mai avere una fidanzata”.

Cristian Imparato è gay?

Le parole di Cristian Imparato hanno naturalmente fatto gridare al coming out televisivo. Del resto non è la prima volta che un personaggio noto ricorre al mezzo televisivo per dichiarare la propria omosessualità. Non ultimo in ordine temporale è stato Marco Carta che, proprio nel salotto di Domenica Live, ha raccontato per la prima volta del suo essere gay. Cristian Imparato non ha ancora fatto alcun coming out, anche se le sue dichiarazioni hanno giustamente spinto il popolo del web e non solo ad ipotizzare che potesse avere un fidanzato e non una fidanzata. Del resto alcuni anni fa il cantante aveva raccontato: “Non è un bel periodo per quanto riguarda la mia salute. Non sto molto bene ed è giusto che voi ne siate al corrente”. Poi durante un’intervista Cristian ha voluto approfondire la cosa: “Non lo avevo mai dichiarato pubblicamente ma prima di stare male avevo fatto abuso di farmaci antibiotici e antidolorifici: ho avuto una forte intossicazione”.

Chi è il suo fidanzato?

Un periodo difficile per Cristian Imparato che alcuni anni fa proprio sui social ha raccontato di essere stato male per…amore! Ebbene si, il bambino prodigio di “Io Canto” due anni fa tramite i social ha rivelato di aver sofferto per amore: “venivo da un periodo molto difficile per la fine di una storia d’amore per cui ho sofferto molto e sono crollato. Un momento brutto, di cui ricordo la corsa in ambulanza, la preoccupazione e l’ansia dei miei genitori”. A stargli vicino in questo momento terribile è stata la famiglia: “la persona più importante è mia madre. Lei è la mia migliore amica, la confidente: sa tutto di me, persino i segreti più nascosti”. Non solo, il cantante ha poi raccontato di aver ritrovato la serenità tra le braccia di una persona: “da qualche mese ho una relazione stabile con una persona, di cui però non posso svelare nulla perché non vuole: dico solo che insieme siamo felici e ci vogliamo bene davvero”. Al momento non è dato sapere di chi si tratta, ma possibile che durante le puntate del GF 16 possa venire fuori il nome dell’ipotetico fidanzato del cantante!



