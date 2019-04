Gaetano Arena, chi è?/ Il modello concorrente nella casa del Grande Fratello 2019?

Gaetano Arena al Grande Fratello 2019?

Il suo nome è Gaetano Arena e questa sera potrebbe varcare la porta rossa del Grande Fratello 16. Sulla sua partecipazione alla nuova edizione del reality di Canale 5, attualmente, ci sono solo rumors, ma un bug del sito, secondo quanto scoperto dalla pagina fan “Isola dei Famosi e Grande Fratello News”, avrebbe portato alla luce il suo nome e quello di altri tre concorrenti sconosciuti. Se la sua presenza a Cinecittà fosse confermata, Gaetano Arena si aggiungerebbe ai concorrenti già ufficializzati nei giorni scorsi dalla conduttrice Barbara D’Urso; ma chi è questo misterioso ragazzo 25 enne, dai capelli mori e dagli occhi di ghiaccio, che in sole poche ore ha scatenato la curiosità dei social? Di lui sappiamo che vive a Milano e lavora come modello. In passato, però, ha avuto esperienze anche come attore.

Chi è Gaetano Arena? Fotomodello dal 2015

Di Gaetano Arena, prossimo concorrente del Grande Fratello 16 secondo i rumors delle ultime ore, sappiamo ben poco. Sul suo profilo social ufficiale ama infatti raccontarsi attraverso gli scatti realizzati per la sua attività di modello e non vi è spazio per riflessioni e dettagli sulla sua vita privata. Scandagliano i suoi account, abbiamo scoperto che nel 2015 ha dato il via alla sua carriera da fotomodello e su Instagram conta circa 22 mila follower. Sul profilo ufficiale notiamo però soltanto 20 scatti, il primo dei quali pubblicato quasi quattro anni fa. Tra i profili seguiti c’è quello di Justin Bieber, Gianluca Vacchi e Fabrizio Corona, oltre a Tony Effe e la super modella americana Kendall Jenner. Quali saranno le peculiarità che caratterizzeranno il suo percorso nella casa del Grande Fratello 16? Per il momento, non abbiamo ancora l’ufficialità della sua presenza nel reality di Cinecittà, ma a quanto pare Gaetano Arena sembra avere tutte le carte giuste per diventare uno degli inquilini più “chiacchierati” di questa edizione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA