Gemma Galgani/ Uomini e Donne: nuovo pretendente per la dama, ma… (Trono Over)

Gemma Galgani è la prima protagonista della nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La settimana della trasmissione di Maria De Filippi inizia con un nuovo appuntamento con le dame e i cavalieri che, ogni settimana, regalano colpi di scena. E’ quanto accadrà oggi con Gemma Galgani che, dopo il consueto sfogo post puntata, farà il suo ingresso in studio accomodandosi al centro per commentare quanto accaduto la settimana scorsa. Gemma, infatti, ha vissuto l’ennesima delusione sentimentale. Dopo essere uscita a cena con Stefano e aver pensato di poter dare il via ad una nuova frequentazione, la dama è stata rifiutata dal cavaliere che le ha detto di non vedere in lei una compagna e di essere uscito per educazione. Un duro colpo per Gemma che, ai microfoni di Uomini e Donne Magazine ha dichiarato: “Non è stata la mia fantasia a galoppare e a inventarsi un interesse da parte di Stefano nei miei confronti. Lui ha lanciato segnali con messaggi, parole, gesti e fatti, quali l’incontro. E tutto questo non è stato frutto della mia fantasia”.

GEMMA GALGANI: UN NUOVO PRETENDENTE PER LEI

Gemma Galgani è presente in trasmissione sin dalla prima puntata. La dama del trono over di Uomini e Donne ha visto nascere molti amori, ma per lei, non è mai arrivato il momento di lasciare definitivamente la trasmissione per vivere il suo sogno. Quella vissuta con Stefano è solo l’utima delusione di Gemma che, però, non perde l’ottimismo e la fiducia di poter trovare un principe azzurro. L’uomo perfetto arriverà nella puntata in onda oggi, ae 14.45 su canale 5? Per Gemma arriverà un nuovo pretendente. Stando alle anticipazioni diffuse dal Vicolo delle News, nello studio del trono over arriverà un nuovo cavaliere pronto a corteggiare e a conquistare la Galgani che, tuttavia, pare rifiuterà la sua corte, ma per quale motivo? Lo scopriremo oggi.

