Gennaro Lillio/ Chi è? L’ex di Lory Del Santo nella Casa? (Grande Fratello 2019)

Tra i concorrenti del Grande Fratello 16, che apre la porta rossa questa sera su Canale 5, pare ci sia anche Gennaro Lillio. Un nome non proprio noto al pubblico italiano che solo i fan del gossip ricordano essere l’ex di Lory Del Santo. Gennaro ha 26 anni ed è un modello, personal trainer ma anche attore. Secondo le ultime indiscrezioni, questa sera farà il suo ingresso nella Casa del Grande Fratello 16, affiancando i nomi (ormai certi) di Ivana Icardi, Kikò Nalli, Mila Suarez, Cristian Imparato, Alberico Lemme per citarne solo alcuni. Si tratta di un ragazzo molto affascinante che, nella Casa, potrebbe fare colpo nel cuore di qualche ragazza, soprattutto visto che, come svelato da Barbara d’Urso, sono molti i single di questa edizione. Come accennato prima, Gennaro Lillio è noto ad alcuni per aver avuto un flirt con Lory Del Santo.

GENNARO LILLIO DA DOMENICA LIVE AL GRANDE FRATELLO 16

La storia tra Gennaro Lillio e la regista, ideatrice, produttrice, sceneggiatrice e montatrice di The Lady risale al 2014. Questo flirt ha dato al modello l’occasione di lavorare proprio con Barbara D’Urso a Domenica Live, per la rubrica Domenica Alive, dove faceva il personal trainer per volti noti come Platinette, Paolo Villaggio e Orietta Berti. Gennaro Lillio avrebbe poi dovuto partecipare, ancora nel 2014, alla prima edizione di Temptation Island nel ruolo di single tentatore. Tuttavia l’impegno salto poco prima dell’inizio del reality. Nel 2016 Lillio prese comunque parte a Uomini e Donne nel ruolo di corteggiatore. Oggi la sua avventura televisiva pare proprio continui al Grande Fratello 16.

