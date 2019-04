Gianmarco Onestini/ Nella Casa troverà la fidanzata o il suo Tonon? (Grande Fratello)

A poche ore dal debutto del Grande Fratello 16, non conosciamo ancora la verità su Gianmarco Onestini e una sua eventuale partecipazione nel reality. Il nome del fratello di Luca continua a spuntare sulle pagine di gossip e non solo in previsione dell’edizione di Barbara d’Urso, ma per tutti gli show trash del nostro piccolo schermo. Gianmarco non solo ha tutte le carte in regola per entrare nella Casa, ma fa parte di quella schiera di ‘figli di’ che la produzione sembra aver adottato per il casting di quest’anno. Senza considerare che si tratta di un abitudinario dei salotti dursiani e per questo papabile all’ingresso immediato. C’è chi dà la sua presenza per certa, controllando il suo profilo social in ogni dettaglio, e c’è chi invece pensa che siano le solite dicerie. Un po’ come quello che è successo a Mario Serpa per diversi mesi, prima di accettare di diventare opinionista di Uomini e Donne. Intanto sappiamo dai social di Gianmarco che l’ipotesi di vederlo nella Casa non è poi così lontana. Due giorni fa ha scritto infatti sui social di essere pronto a partire. “Si torna da un posto che mi ha lasciato tanto e si riparte per nuove esperienze“, scrive infatti mentre trascorre l’ultimo giorno a Marrakech. Clicca qui per guardare il video di Gianmarco Onestini.

Gianmarco Onestini, le polemiche dopo il Grande Fratello VIP 2

Gianmarco Onestini entrerà nella Casa del Grande Fratello 2019? Secondo i fan più affezionati l’ipotesi non è tutta da scartare e in queste ore ha preso sempre più piede la possibilità che il fratello di Luca potrebbe davvero far parte del cast di quest’anno. Non è un mistero che Gianmarco stia seguendo una strada tutta televisiva e che potrebbe scegliere di lanciarsi in un percorso che il fratello ha intrapreso prima di lui. Dopo tutto ricordiamo fin troppo bene quel momento avvenuto nella seconda edizione della versione Vip del programma, in cui Gianmarco ha incontrato il fratello e ha dato vita a forti polemiche. Qualcuno infatti affermava che avesse informato l’ex tronista di qualcosa che stava accadendo all’esterno della Casa. Si è risolto tutto in un nulla di fatto all’epoca, ma il solo sospetto è stato sufficiente perché il minore degli Onestini facesse capolino nel salotto di Barbara d’Urso, figurando poi fra gli ospiti più assidui dei suoi programmi. La conduttrice deciderà di portarlo con sé anche in questa nuova esperienza gieffina?

Seguirà le orme del fratello Luca?

Da Temptation Island al GF 16: Gianmarco Onestini entrerà a far parte della Casa? Secondo alcuni rumors che circolano in rete negli ultimi giorni le possibilità sono più che certe. Il nome del fratello di Luca infatti è iniziato a spuntare in seguito alla rivelazione dei primi concorrenti ufficiali, che hanno confermato la volontà della produzione di non puntare del tutto su personaggi sconosciuti. In particolare è stato il sito di gossip BitchyfF a parlare per primo dell’ipotesi che Gianmarco potrebbe seguire le orme del fratello e intraprendere anche l’avventura gieffina. Se ciò dovesse accadere ci sono forti probabilità che Onestini Junior possa vivere un bel percorso all’interno della Casa: osannato dai fan anche per il suo fisico statuario, negli ultimi anni ha vissuto un vero e proprio boom televisivo. Potremo scoprire solo in occasione del debutto del programma se le voci di corridoio sono vere.



