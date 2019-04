Grande Fratello 2019, prima puntata/ Concorrenti e diretta: assente Fariba Tehrani

Lunedì 8 aprile in prima serata su canale 5, parte il Grande Fratello 2019 con la conduzione di Barbara D’Urso che, quest’anno, sarà affiancata da Cristiano Malgiogio e Iva Zanicchi a cui è affidato il compito di commentare ciò che accadrà in casa. Giunto alla sedicesima edizione, il padre di tutti i reality che, in Italia, andò per la prima volta in onda nel 2000 e che ha dato inizio ad un vero e proprio fenomeno mediatico, riapre i battenti con una casa ricca di novità e nuovi inquilini, pronti a vivere un’esperienza irripetibile, ma anche a raccontarsi davanti alle telecamere. A riprendere le giornate degli inquilini della casa di Cinecittà saranno ben 120 telecamere. Il pubblico potrà seguire la vita dei concorrenti tutti i giorni, dalle 10 del mattino alle 2 di notte su Mediaset Extra e direttamente sul sito del Grande Fratello. Esattamente come accaduto con il Grande Fratello Vip, ci saranno due regie più una terza dove sarà possibile vedere i contenuti dalla prima regia con un’ora di ritardo. Il Grande Fratello 2019 dovrebbe concludersi il 10 giugno. Sono dieci, infatti, le puntate previste.

GRANDE FRATELLO 16: I CONCORRENTI

Chi varcherà la famosa porta rossa della casa del Grande Fratello 2019? I concorrenti della sedicesima edizione del reality show di canale 5, già annunciati, sono: Ivana Icardi, sorella del calciatore argentino Mauro. Giovane e bella, ha un conto in sospeso con il fratello che spera di risolvere grazie al GF; Angela, professoressa di lettere che oltre a sfoggiare la sua bellezza vuole farsi conoscere anche per la sua intelligenza; Serena, figlia adottiva di Francesco Rutelli e Barbara Palombelli, estetista che sognava di vivere un’avventura nella casa sin da quando era una bambina; Cristian Imparato che, dopo aver vinto “Io Canto”, vuole dimostrare di non essere più un bambino indifeso; Kikò Nalli, hairstylist ed ex marito di Tina Cipollari che, ufficialmente single, ha voglia di rimettersi in gioco e farsi conoscere per la persona che è; Alberico Lemme che vuole portare la sua dieta anche nella casa più famosa d’Italia. Tra i concorrenti ufficiali ci sarà anche uno dei quattro inquilini del Grande Ranch che sono: Daniele Del Moro, Audrey Chabloz, Angela Losito e Erica Piamonte.

LA NUOVA CASA DEL GRANDE FRATELLO 2019: ECCO LE NOVITÀ

La casa del Grande Fratello 2019 occupa lo stesso spazio di quello occupato fino allo scorso dicembre dalla casa della versione vip del reality show. La nuova casa di Cinecittà è colorata ed è un grande open space, pronto ad accogliere i suoi nuovi inquilini. Nella casa c’è una zona sauna per il benessere dei concorrenti e un giardino con piscina dove potranno rilassarsi, ma anche affrontare le sfide che saranno fondamentali per il budget settimanale. Centrale, come sempre, il Confessionale con alle pareti le immancabili piramidi rosse a punte nere. I nuovi inquilini, inoltre, dormiranno in una grande camera da letto e potranno dedicarsi alla cura del proprio corpo nella zona beauty, dotata anche di salottini. Due e novità della casa rispetto alla scorsa edizione: il Lido Carmelita dello scorso anno è stato sostituito dal Camping Carmelita. Nella casa, inoltre, c’è una stanza soprannominata il Bed&Breakfast, dove alcuni ospiti, forse vip e che potrebbero essere legati agli stessi concorrenti, soggiorneranno per qualche giorno.



