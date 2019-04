Grande Fratello 2019, 1a puntata/ Chi ha rinunciato? Novità: Grande Ranch e il B&B

Ed eccoci qua, ai nastri di partenza del Grande Fratello 2019, l’edizione numero 16, ancora una volta guidata da Barbara d’Urso. Il cuore della conduttrice le scoppia dentro il petto mentre le mani leste dei social e del web sono già pronte a scrivere critiche e cogliere battutine, frecciatine o momenti trash. Il lunedì sera sta per cambiare ma mentre le notizie ufficiali via via vengono rilasciate riguardo al cast che tra qualche ora entrerà nella casa del Grande Fratello, i più attenti vogliono sapere di più andando a caccia di indizi, curiosità e novità, tutto quello che non si trova e di cui si sa poco. Ma c’è davvero qualcosa di “nicchia” che in pochi sanno e che la massa scoprirà questa sera o nel corso delle prossime settimane? Sembra davvero di sì a cominciare dai dettagli sulla nuova casa che ospiterà i “ragazziiii” di Barbara d’Urso.

DAL GRANDE RANCH AL BED&BREAKFAST LE NOVITÀ DEL GRANDE FRATELLO 2019

In questi giorni sono già 4 i possibili concorrenti che si sono fatti conoscere dando vita al grande ranch e sembra che una in particolare, la bella Angela, sia già pronta a non mollare e portarsi dietro il bel Daniele “addominali contratti e mano sempre trai capelli per via del ciuffo”. Tra i due c’è già una bella simpatia anche se il potenziale gieffino sembra un po’ interessato a tutte le donne. In attesa di capire la sorta dei due, il pubblico si chiede: il grande ranch farà parte della casa? A quanto pare no. Secondo i primi rumors nella casa del Grande Fratello 2019 ci saranno diverse parti inedite ma tra queste non è contemplato il ranch. Una delle nuove “parti” della casa sarà dedicata ad un bed&breakfast che dovrebbe essere destinato ai personaggi di passaggio, coloro che non sono concorrenti della casa, e il primo di questi potrebbe essere proprio il dr Lemme. Gli speciali concorrenti, molto probabilmente “vip” e legati ai ragazzi della casa, dovrebbero poi collegarsi con la d’Urso al mercoledì sera durante Live non è la d’Urso per una sorta di spettacolo nello spettacolo. Cliccate qui per vedere un video con tutti i dettagli della casa.

GLI ESCLUSI DEL GRANDE FRATELLO E IL “GALLO” DEL RANCH

Per alcuni concorrenti che questa sera varcheranno la porta rossa del Grande Fratello 2019, altri sono rimasti a casa. A quanto pare, però, non si è trattato solo di comuni mortali ma anche di “vip” che alla fine non hanno potuto prendere parte al reality per motivi superiori. La stessa Barbara d’Urso ha lanciato l’indiscrezioni ieri a Domenica Live parlando della mancata partecipazione di Nunzia Pennino, la moglie di Diego Armando Maradona Junior, per via di un’improvvisa gravidanza che ha fatto saltare la trattativa. “Nunzia doveva partecipare al mio Grande Fratello, era un’esperienza che voleva fare da tempo. Ma poi mi ha chiamato e mi ha detto che era incinta”. A lei si unirà anche il “gallo” del ranch di questi primi giorni della nuova edizione del Grande Fratello? Le ragazze che hanno condivido con Daniele questi giorni nel ranch sperano che il loro gallo alla fine possa entrare in casa visto che “adesso sono un team”, ma ci riuscirà davvero? Clicca qui per vedere il video del “gallo”.



