IVA ZANICCHI/ “Mia figlia Michela mi ha detto: ‘Contieniti!'” (Grande fratello 2019)

Iva Zanicchi farà parte del cast del Grande fratello 16. Non in qualità di concorrente, sia chiaro, ma in veste di opinionista. Lei stessa ci tiene a specificarlo: gli autori l’hanno sempre cercata, e lei ha sempre declinato l’invito. “Me l’hanno chiesto giuro, tutti gli anni, quest’anno no, però me l’hanno chiesto sempre!”, rivela in un’intervista a Blogo. Ho avuto già un esperienza con Music Farm tanti anni fa, lì eravamo tutti cantanti, si cantava, e il fatto mi divertiva… Mi diverte l’idea di interagire con altri perché, sai, dall’alto della mia età, potrei anche divertirmi molto ma il fatto di non poter leggere, di non poter guardare la televisione, di non avere notizie, la mancanza di libertà questo mi distrugge, io sono uno spirito libero, sono nata in montagna io praticamente sono l’aquila, l’aquila vola in alto va!”. La sedicesima edizione del reality andrà in onda a partire da lunedì 8 aprile.

Iva Zanicchi e i consigli della figlia per il Grande Fratello

Iva Zanicchi non avrebbe accettato, se non si fosse sentita “qualificata” per quel ruolo. A interpellarla per prima è stata la d’Urso, riconfermata al timone del Grande fratello 16: “Barbara la conosco da tantissimi anni, mi ha convinto subito, le ho detto sì con piacere perché ho avuto un po’ di esperienze: Music Farm, Tu sì que vales della grande Maria De Filippi, Sanremo Young…”. Probabilmente non sarà una passeggiata: “Non è facile fare l’opinionista perché devi avere rispetto sempre degli altri, perché se una persona manca di rispetto deve andare fuori dallo studio, può dare pareri, commenti, ma la dignità delle persone va rispettata, mai deve essere calpestata. Non riesco a fingere, è più forte di me! Mia figlia [Michela Ansoldi] dice ‘mamma, controllati, mi raccomando, ti ho sentito l’altra sera, hai detto una parolaccia!’, ma non posso, è la mia natura! La battuta di spirito sì ma mai mancare di rispetto e mi auguro di non farlo nemmeno qui”.

La nuova vita di Iva, ma che lungo cammino!

Non solo tv: nella vita di Iva Zanicchi c’è anche e soprattutto musica. La sua carriera, prima del debutto sul piccolo schermo, è costellata di successi. Soprannominata l’Aquila di Ligonchio (e non fatichiamo a capire perché), Iva ha saputo distinguersi e avanzare rapidamente sulla scena musicale italiana. Ma non solo: il successo ottenuto all’estero gli ha permesso di calcare alcuni dei palcoscenici più ambiti del mondo, tra i quali il Madison Square Garden di New York, l’Olympia di Parigi e il Teatro Regio di Parma. Per lei hanno scritto Franco Califano, Paolo Conte, Lucio Battisti, Roberto Vecchioni, Mogol, Franco Simone, Umberto Balsamo, Bindi, Shel Shapiro, Giuni Russo, Donatella Rettore, Beppe Cantarelli, Zucchero Fornaciari, Pino Donaggio, Andrea Lo Vecchio, Maurizio Piccoli, Alberto Radius, Oscar Avogadro, Bruno Lauzi, gli Avion Travel, Mariella Nava, Tiziano Ferro, Franco Fasano e Roberto Casalino. Nel 1967, nel 1969 e nel 1974 ha vinto il Festival di Sanremo: è ancora lei a detenere il record del maggior numero di vittorie, almeno tra le cantanti donne.



