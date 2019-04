IVANA ICARDI/ Grazie a Barbara d’Urso “batterà” Wanda Nara? (Grande Fratello)

Ivana Icardi non ha bisogno di presentazioni e prima che il suo nome comparisse fra i concorrenti certi del Grande Fratello 2019, una grossa fetta del pubblico italiano era pronta a scommettere che l’avremmo vista presto in tv. Quelle frequenti ospitate nei salotti di Barbara d’Urso hanno insospettito infatti gli spettatori più attenti, che alla fine hanno avuto ragione. Sembra che Ivana avrà modo di parlare ancora una volta di uno degli argomenti più dibattuti sul piccolo schermo da tanto tempo: il rapporto freddo con il fratello calciatore, Mauro Icardi. La sorella infatti non ha mai nascosto di essere preoccupata per il futuro dello sportivo, che sarebbe manipolato da tempo dalla moglie Wanda Nara. Durante la conferenza stampa, Barbara d’Urso ha anche svelato che tenteranno il colpaccio: cercare di riavvicinare i due fratelli. Sarà possibile oppure Mauro preferirà sfuggire ancora una volta, come fatto spesso e volentieri quando gli inviati della D’Urso hanno cercato di intercettarlo?

IVANA ICARDI AL GRANDE FRATELLO

Sorella minore di Mauro, Ivana Icardi è ormai uno dei volti più assidui del piccolo schermo italiano. Il pubblico ha avuto modo di conoscerla ben prima della sua partecipazione al Grande Fratello 2019, dove la vedremo a partire da questa sera. Durante le numerose interviste non ha mai smesso di sottolineare come il suo rapporto con il calciatore sia scemato a causa di Wanda Nara: ai suoi occhi la cognata pensa solo ai soldi e forse non si sarebbe mai avvicinata a Maura se non fosse il grande sportivo che tutti conoscono. Lo ha sottolineato ancora una volta in occasione del suo provino per il reality: l’argomento è ancora caldo e molto lontano dall’essere risolto. Non è detta comunque l’ultima parola, visto che Barbara d’Urso è rinomata per la sua abilità nel far riunire le famiglie. Basti pensare a quanto sia riuscita a fare l’anno scorso per Veronica Satti, che dopo quindici anni di assenza è riuscita a rivedere il padre Bobby Solo. Clicca qui per rivedere il video di presentazione di Ivana Icardi!

LA STORIA DI IVANA ICARDI

Argentina e italiana d’origine, Ivana Icardi non nasconde il suo grande amore per l’Italia. Soprattutto per la cucina del nostro Paese, che è sempre stata nel suo cuore e soprattutto sulla sua tavola. sguardo pulito ed una parlantina veloce, da brava latina, Ivana non ha peli sulla lingua e soprattutto ha già dimostrato di mettere la famiglia al primo posto della sua scala valori. Nessuno può toccarle quel grande nucleo che annoversa diversi fratelli e sorelle, anche se non tutti con legati dagli stessi genitori. Innamoratissima, Ivana ha festeggiato pochi giorni fa il compleanno del compagno Luifa Galesio. Un calciatore del Messina, che in passato ha giocato per l’Argentina. I due tra l’altro hanno in comune la partecipazione alla versione argentina del Grande Fratello: entrambi figurano nel cast del 2016. “Per coincidenza è apparso nella tua vita ed un giorno ti sei resa conto che non puoi stare senza di lui”, scrive nel lungo post per augurare un buon compleanno al suo fidanzato. Anzi molto di più di un semplice compagno. Un amico, un ladro di calzini, un complice anche nel cibo e negli abbracci e “soprattutto l’amore della mia vita”. Clicca qui per leggere il post di Ivana Icardi.



